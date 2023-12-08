秦剛生死不明　微博還瘋傳「私生子其實是別人的種」

中國前外交部長秦剛今年6月失蹤後，於7月25日正式遭到免職，並在10月被撤去國務委員職務。近日有美國媒體爆料稱，他因被告發遭西方滲透，已於今年7月死於「自殺或酷刑」。有關他與鳳凰衛視前女主持人傅曉田私生子、生父另有其人的說法，自他出事後也在微博等平台上流傳，不過就與他的生死一樣充滿謎團，外界無從考證真偽。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
名為「影視界Alan」的微博帳號11月起陸續發表多篇短文，聲稱傅曉田於2017年認識今年稍早落馬的前深圳市長陳如桂，2019年傅曉田為英國劍橋大學的「曉田花園」開幕時，當時人在英國訪問的陳如桂還特地親自捧場。後來派駐美國的秦剛也被其魅力吸引，說明傅曉田魅力十足，輕輕鬆鬆拿下無數政商大佬。
有關盛傳為秦傅2人私生子的Er-Kin，該帳號則寫道：「秦大使為了所謂自己孩子放棄了自己國家和自己前途，結果自己所謂孩子更像傅曉田的另外一個重要男人深圳風雲人物陳如桂，不知道阿剛在裡面什麼感受」、「國際名記傅曉田的孩子與廣深風雲人物陳太守的確很像，與秦大使的確不像，這孩子爸爸到底在哪裡？」
不少中國民眾都在下方留言，有人說：「自己都不曉得是誰的吧」，還有人在看過陳如桂與傅曉田兒子的對比照後表示：「第八張照片跟那孩子可真像」、「我也覺得更像阿桂」。