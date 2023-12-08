大巨蛋正式賽首轟今誕生？陳聖平曾轟過：像打電動 爽度更勝室外
亞錦賽在台北大巨蛋火熱開打，但這座巨蛋球場啟用至今，正式賽首轟遲遲還未出現，日本監督川口朋保認為，大巨蛋是很大的球場，確實很難開轟，而拿莫伊漾也表示大巨蛋球場形狀像鑽石，開轟難度比較大，但中華隊旅美好手陳聖平就曾在預備賽開轟，直呼感覺像是打電動。
記者路皓惟/綜合報導
大巨蛋這種室內球場不受到天氣影響，無論颳風或下雨，都能正常進行訓練和比賽，但也代表球場不會有風，打者無法藉由當天風勢來借力；不過如果能咬中球心，小白球還有機會飛出去。
另一方面，大巨蛋左、右兩側全壘打牆距離約有100公尺，中外野則是120公尺，且全壘打牆比一般球場高，中華隊隊長拿莫伊漾也指出，全壘打牆是呈「扇形」，大巨蛋比較像「鑽石」的形狀，不容易挑戰出牆。
其實陳聖平在11月18日預備賽對上U23培訓隊就曾經開轟，一棒轟出右外野大牆；雖然他稱這發全壘打是運氣好，但從擊球角度和初速來看，擊球瞬間就能確定是一發全壘打。
而且在大巨蛋開轟有一種不同的「爽感」，因為在室內球場的回音更大，陳聖平說：「擊球聲音很像打電動。」
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