▲中醫藥介入癌治療效果提升！　中醫辨證分段減輕副作用

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中西醫藥治療癌症 發揮不同作用前衛生福利部豐原醫院中醫科林慶鐘主任指出，在治療癌症過程中，中西醫藥可各自發揮不同的作用，西醫的手術、放射治療、化學治療、標靶治療等，均擔負了主要的治癌作用，而中藥善於體質調理、扶正固本減輕西藥的副作用。
中醫治療有2種 依辨證再區分中醫認為癌症的發生與正氣虛損及邪毒入侵關係密切，治療上分為扶正與祛邪。「扶正」即通過調解免疫增強自身抗病能力，達到抗癌的目的；「祛邪」即祛除病邪，抑制腫瘤生長。依辨證區分清熱解毒、活血化瘀、軟堅化痰等方法：
．清熱解毒：能抑制腫瘤周邊發炎反應，代表藥物有白花蛇舌草、半枝蓮、魚腥草、土茯苓、苦參等。
．活血化瘀：能活絡氣血，尤其部分癌症後期會有皮膚乾燥暗沉及角質過度的現象，代表藥物有乳香、沒藥、延胡索、紅花、三七等。
．軟堅化痰：能化開痰或濕聚集而成的病理產物，若四肢困乏或喘咳痰鳴也可以使用。代表藥物有夏枯草、全瓜蔞、半夏、牡蠣等。
經由專業醫師評估 勿自行服用林慶鐘主任提醒，癌症種類繁多，各有不同的症狀表現。若採用了中醫治癌，須遵循中醫辨證施治原則，並根據所採用的西醫手段，症狀發展階段，以及患者的體質等分析，來擬定特定的治療方案。了解具體癌症病情及適合的療法，必須由專業的醫師評估，不可擅自服用抗癌藥。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60120
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