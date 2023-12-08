桃市衛生局抽驗冬令應景食品 203件樣本檢驗結果出爐
歲末將至，是冬令進補吃火鍋的好時節，桃園市政府衛生局為維護民眾食的安心，日前於轄內蔬果批發市場、超市、賣場、餐飲業及製造業等處抽驗冬至應景食品154件及美食外送平台食品49件，總計203件，其中1件醃漬蔬菜檢出二氧化硫超標，已移請來源所轄衛生局後續辦理；6件高風險即食食品檢出微生物不符規定，經再次抽驗與規定相符。詳細抽驗結果公布於衛生局網站及桃食安心資訊平台（http://food-safety.tycg.gov.tw/）「新聞稿」區供民眾參考。
記者李春台／桃園報導
衛生局說明，本次冬至應景食品抽驗品項包含湯圓、甜品與配料、火鍋料、生鮮蔬果、肉品、菇類、水產品、豆製品及醃漬蔬菜，檢驗防腐劑、非法定色素、順丁烯二酸、微生物、農藥殘留、動物用藥、重金屬、硼酸及其鹽類、過氧化氫、皂黃、二氧化硫及甲醛等項目。
衛生局表示，此次抽驗亦包括今年2月至10月啟動美食外送平台稽查專案，模擬消費者模式透過美食外送平台點餐外送到點，抽驗食品（包含飲品、冰品、即食餐食、肉品、烘焙點心），檢驗食品中微生物衛生標準，其中4件飲品、1件冰品及1件即食餐食初抽結果不符規定，經再次抽驗與規定相符；抽查50名外送服務員 （UberEats、Foodpanda） ，查核項目包含外送箱清潔、冷熱食區隔、手部皮膚狀況、外送餐點衛生及包裝完整性等，結果皆符合食品良好衛生規範準則(GHP)規定。
衛生局提醒民眾，不論在實體通路或外送平台購買／訂購食品，應選擇信譽良好的商家，挑選包裝完整、標示清楚的產品，注意保存方式及有效日期；食品業者應重視食品製程；外送服務員應落實衛生管理。如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃園市消費者服務中心申訴。