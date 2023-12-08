傳有黑函！王義川：國民黨很怕蕭美琴多去花蓮、藍候選人就要落選

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傳出國民黨在花蓮發送造謠傳單，張志豪說，蕭美琴在擔任委員時，在2016年就已成功向交通部爭取140億的台九線全段拓寬的經費，一直到2019年國民黨刻意用疊床架屋的方式，用另外一個項目來混淆視聽。
張志豪說，蕭美琴當初因為是國民黨刻意疊床架屋，混淆視聽的方式，所以才會不支持這項提案，請國民黨不要再用混淆視聽、抹黑的方式來進行選舉。
王義川則說，國民黨在花蓮發這樣的一個文宣，就代表國民黨很怕蕭美琴，很怕花蓮人想起來，蕭美琴在當花蓮立委的時候，做了多少幫花蓮努力的事情，「他們真的很怕蕭美琴多去幾趟花蓮，國民黨的候選人就準備要落選了」。
至於有名嘴以性羞辱的言詞來描繪蕭美琴，林楚茵說，身為一位女性政治工作者，感到最無奈的是，國民黨永遠不尊重性別平權，尊重女性只是檯面上講好玩、糊弄的。她批評，對於國民黨來講，就是根深蒂固的瞧不起女性，女性在他們眼裡只有羞辱的言詞。
林楚茵提到，蕭美琴大使三年多來，對於促進台美關係、簽訂對台重要的條約、疫苗爭取等，讓台灣在世界上面被看見之外，也讓台灣能驕傲、有自尊的做一個台灣人，「我只能說，國民黨當你羞辱別人的時候，就看出你們才是最應該要唾面自乾的人」。
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