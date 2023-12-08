「向民主致敬」胖卡全台巡迴　基進：票投藍白黨、台灣變香港

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康駿銘說，來台後認知到台灣是自己退無可退的最後依歸，決定申請身分證並主動完成一年兵役，也因認同台灣基進對於守護民主自由、對抗極權對抗中共的主張，加入台灣基進持續為港人發聲，在這次大選駕駛胖卡「願景號」、「守護號」全台巡迴，要以香港經驗提挺台灣人民主的寶貴以及投錯票的可怕。
康駿銘沉痛表示，香港將舉行被中國改制後的首次區議會選舉。這次選舉的直選席次從2019年原有的452席，在新制後大幅縮減僅剩88席，其餘全是中國官派，換言之就是選舉依然存在，但已經完全變質，目的就是為了假裝中國的統治已獲得香港人認可。
康駿銘呼籲台灣人民，中國統戰手法層出不窮、無遠弗屆，一旦得逞，台灣淪陷速度將超乎想像，香港就是最慘痛的例子，請台灣以香港為鏡。反送中運動已過去四年，香港民主、自由、法治已經蕩然無存，而台灣的前路仍舊茫然四顧，請台灣人珍惜手中的選票，票投藍白黨，台灣變香港。
市議員張博洋則說，當初和罷韓團體的夥伴推動罷免時，並沒有想到韓國瑜還有翻身前進立院的一天，高雄人不要的，國民黨當成寶貝，就好像科技已進步到iphone15了，國民黨扛著公共電話叫大家多使用電話卡，沒長進的程度真的令人不忍卒睹。
張博洋分析，最近不只韓國瑜將幫蔡壁如站台，民眾黨副秘書長也公開力挺韓國瑜當立法院長，顯示出縱使總統盤破局，雙方在進攻立院依然合作無間，但對未來全面攪亂國會，以監督名義來扯台灣後腿，藍白有百分百的共識，這正是為接下來四年國會全面焦土戰的起手式。
張博洋表示，國民黨把扯後腿當成監督，高雄市議會預算審查已經拖了四天，國民黨議員五度惡意清點人數造成流會，自己從市民最關心的登革熱問題到演唱會經濟議題，一條預算都審不到，未來國會恐怕也將面臨韓國瑜為首的扯後腿式監督，國民黨在地方怎麼卡陳其邁，在中央就會怎麼卡賴清德。
張博洋認為，從民調來看民進黨很難單獨過半，面對藍白焦土政策的來襲，從潛艦到對美軍購到賴清德重提的代理人法，都會需要民進黨之外的在野力量在國會發聲，為台灣護航。當親中勢力不斷透過假消息激化社會、里長落地招待介選，試圖下架民進黨的時候，台灣人民應該要思考，用選票，上架更多台灣政黨，讓Team Taiwan 更多元、更安全。