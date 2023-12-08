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「向民主致敬」胖卡全台巡迴　基進：票投藍白黨、台灣變香港

▲台灣基進《向民主致敬，胖卡全台巡迴》今（8）前進高雄市議會。（圖／台灣基進提供）
▲台灣基進《向民主致敬，胖卡全台巡迴》今（8）前進高雄市議會。（圖／台灣基進提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

台灣基進《向民主致敬，胖卡全台巡迴》今（8）前進高雄市議會，市議員張博洋與台灣基進國際部專員康駿銘召開記者會，呼籲台灣人民以香港淪陷的慘痛經驗為戒，票投藍白黨，台灣變香港。

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康駿銘指出，反送中運動後中國強化對港管控，不單是周庭、黃之鋒等知名社運人士遭受迫害而流亡和監禁，在新聞報導外，有更多香港人面臨相同處境，自己也是其中之一。近日宣佈流亡加拿大的前「香港眾志」成員周庭曾說：「數年切身感受到，免於恐懼的自由，是多麼可貴的東西」，香港過去引以為傲的民主自由、港人自治，已不復返。

康駿銘說，來台後認知到台灣是自己退無可退的最後依歸，決定申請身分證並主動完成一年兵役，也因認同台灣基進對於守護民主自由、對抗極權對抗中共的主張，加入台灣基進持續為港人發聲，在這次大選駕駛胖卡「願景號」、「守護號」全台巡迴，要以香港經驗提挺台灣人民主的寶貴以及投錯票的可怕。

康駿銘沉痛表示，香港將舉行被中國改制後的首次區議會選舉。這次選舉的直選席次從2019年原有的452席，在新制後大幅縮減僅剩88席，其餘全是中國官派，換言之就是選舉依然存在，但已經完全變質，目的就是為了假裝中國的統治已獲得香港人認可。

康駿銘呼籲台灣人民，中國統戰手法層出不窮、無遠弗屆，一旦得逞，台灣淪陷速度將超乎想像，香港就是最慘痛的例子，請台灣以香港為鏡。反送中運動已過去四年，香港民主、自由、法治已經蕩然無存，而台灣的前路仍舊茫然四顧，請台灣人珍惜手中的選票，票投藍白黨，台灣變香港。

▲台灣基進高雄市議員張博洋與台灣基進國際部專員康駿銘召開記者會，呼籲台灣人民以香港淪陷的慘痛經驗為戒，票投藍白黨，台灣變香港。（圖／台灣基進提供）
▲台灣基進高雄市議員張博洋與台灣基進國際部專員康駿銘召開記者會，呼籲台灣人民以香港淪陷的慘痛經驗為戒，票投藍白黨，台灣變香港。（圖／台灣基進提供）
市議員張博洋則說，當初和罷韓團體的夥伴推動罷免時，並沒有想到韓國瑜還有翻身前進立院的一天，高雄人不要的，國民黨當成寶貝，就好像科技已進步到iphone15了，國民黨扛著公共電話叫大家多使用電話卡，沒長進的程度真的令人不忍卒睹。

張博洋分析，最近不只韓國瑜將幫蔡壁如站台，民眾黨副秘書長也公開力挺韓國瑜當立法院長，顯示出縱使總統盤破局，雙方在進攻立院依然合作無間，但對未來全面攪亂國會，以監督名義來扯台灣後腿，藍白有百分百的共識，這正是為接下來四年國會全面焦土戰的起手式。

張博洋表示，國民黨把扯後腿當成監督，高雄市議會預算審查已經拖了四天，國民黨議員五度惡意清點人數造成流會，自己從市民最關心的登革熱問題到演唱會經濟議題，一條預算都審不到，未來國會恐怕也將面臨韓國瑜為首的扯後腿式監督，國民黨在地方怎麼卡陳其邁，在中央就會怎麼卡賴清德。

張博洋認為，從民調來看民進黨很難單獨過半，面對藍白焦土政策的來襲，從潛艦到對美軍購到賴清德重提的代理人法，都會需要民進黨之外的在野力量在國會發聲，為台灣護航。當親中勢力不斷透過假消息激化社會、里長落地招待介選，試圖下架民進黨的時候，台灣人民應該要思考，用選票，上架更多台灣政黨，讓Team Taiwan 更多元、更安全。

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