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亞錦賽／菲律賓「大谷」將對戰中華隊！目標日職 球速最快146公里

▲菲律賓隊Juan Paulo Macasaet，預計明年將會打日本獨立聯盟。（圖／吳政紘攝）
▲菲律賓隊Juan Paulo Macasaet，預計明年將會打日本獨立聯盟。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/台北報導

2023亞錦賽中華隊明天將在超級循環賽出戰菲律賓，菲國賽前公布先發投手為「菲律賓大谷」Juan Paulo Macasaet，他投打表現都很好，最快球速還飆到146公里以上，滑球很有威力，但是控球比較差，是未來菲律賓國家隊主力。

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菲律賓首席教練片山圭二表示：「他的打擊、臂力都很好，2018、2019年參加過日本獨立聯盟測試，經由關西聯盟堺シュライクス（伯勞鳥）隊推薦，原本要旅日，但因為受到疫情影響，還沒去，今年開始可能會去九州日本獨立聯盟的印尼球隊。」

菲律賓有4位球員有機會旅日，Macasaet是其中之一，還有Adriane Ros Bernardo等人，希望可以一舉提升國家棒球實力。

Juan Paulo Macasaet原本還在經典賽菲國名單中，但因疫情，他目前是碩士，白天練球晚上唸書，學的是資料科學，可以運動在棒球領域上。

他表示：「我的夢想是打進職棒，日本職棒是首選，中職等也很期待，若有機會的話，或是擔任相關紀錄、管理都可以。」

Juan Paulo Macasaet有機會成為日職菲國第一人，就要看日本球界是否願意給他機會，此外，菲國有4名球員可能會前往日本發展，片山圭二也利用自己的人脈，幫忙找尋機會，可說是菲國的靈魂人物。

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