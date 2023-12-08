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營養午餐有蛋了！盧秀燕證實4都下周解禁液蛋　台中限12月起製造

▲中市長盧秀燕證實，藍營四都將於下周一開放液態蛋進入校園。（圖／台中市政府提供，2023.12.08）
▲中市長盧秀燕證實，藍營四都將於下周一開放液態蛋進入校園。（圖／台中市政府提供，2023.12.08）

記者顏幸如／台中報導

進口巴西蛋風波時，藍營執政8縣市自9月起宣布校園禁用液蛋，導致營養午餐蛋料理大量減少。台中市長盧秀燕證實，台中和北部直轄市已達成共識，將自下周一起，開放液態蛋進入校園，台中市另加碼只能使用12月起製造的液蛋，以確保品質與新鮮度。

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盧秀燕率全國之先，於9月19日宣佈台中市校園營養午餐禁止使用液蛋，包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣等藍營縣市立即跟進，但包括中華民國餐盒食品商業公會及團膳業者，多次向相關縣市政府教育局陳情，希望能解除禁令。

台中市長盧秀燕今（8）日證實，台中市與北部幾個直轄市，將同步自下周一起，開放液態蛋進入校園。她表示當初校園禁液蛋，係因之前發生巴西蛋混國產蛋製成蛋液，且巴西蛋過期造成安全疑慮，導致無從辨別。目前台灣蛋荒已紓解，政府對蛋液的製造也加強管制，所以市府和北部直轄市講好，自下星期一開始解封。

盧秀燕透露，台中市另有小小把關，學校可以恢復使用液蛋，但必須使用12月份之後製造的。由於市售液蛋多只標示保存期限與日期，在技術層面上，會要求從保存日期回推製造時間，以確保生產日期是最近、最新鮮的。此外，台中市政府會繼續加強境內巴西蛋查察工作。

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