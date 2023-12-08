中華職棒／王柏融情定台鋼雄鷹！總教練洪一中：心情上比較篤定
中華職棒台鋼雄鷹今（8）宣布簽下前旅日球員王柏融，預計13日將舉辦加盟記者會，台鋼雄鷹總教練洪一中表示，「還沒簽之前，會多少有點擔心有變數，不過，確定簽約後心情上比較篤定。」
記者吳政紘/綜合報導
王柏融是在2018年透過入札制度前往日職發展，2019年球季開始，旅日5年期間，王柏融合計270場出賽，繳出0.235打擊率、15轟、97分打點。王柏融在2019年開始年薪為3年4億（3年加激勵獎金就可賺進1.2億台幣），加上去年年薪7000萬日幣，今年1500萬元日幣，約賺進1億3863萬台幣左右。
王柏融在11月13日宣布要離開日職回到台灣發展，當時就震撼不少球迷，如今相隔一個月後，他又將正式披上台鋼雄鷹戰袍，台鋼談約十分迅速。
台鋼雄鷹今天冬季聯盟賽事在台南球場交手日職白隊，總教練洪一中表示，「非常高興他能夠加入台鋼這個大家庭，其實原本有預期可以順利簽約，但在還沒簽約之前，難免會擔心有變數，確定簽約後，心情上比較篤定。」
洪一中認為，現在說他是中心打者還是太早，不過他有不錯的經驗可以傳承給不少台鋼年輕的選手，對整體團隊有很大幫助。
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