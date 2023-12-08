立委參選人姚正玉發布競選歌曲-善氣的氣魄 「玉」告10日競總成立

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姚正玉表示，選戰進入最後1個月的白熱化階段，她還在等候對手陳亭妃辯論的回應，希望這一場選戰可以正面對決，不但要比個人條件、比參選理念，更要為國家大政方針說清楚講明白，為台南建設發展找出生機。
姚正玉說，為了表現她不畏強權的勇氣，先生方士華特別寫了一首「GUTS(善氣的氣魄)」競選歌曲，以寫真詼諧的台語，唱出台灣人的心聲，相當接地氣。歌詞裡希望台灣人的善良不要再被愚弄（袂擱憨八擺（做憨呆）），要提出善良的氣概，作陣拼出好將來
姚正玉指出，10日競選總部成立大會當天，前高雄市長韓國瑜親至現場力挺姚正玉，向鄉親強力推薦姚正王。國民黨不分區立委智庫執行長柯志恩、侯友宜台南市競選總部總幹事謝龍介以及侯友宜台南市競選總部主委林進旺、立委陳以信、前立委高思博等多位黨籍議員民代、社團負責人等也都將為她站台打氣。
姚正玉指出，競選總部成立大會將同步在網路直播，現場也會播放總統候選人侯友宜、台北市長蔣萬安等推薦姚正玉的影音談話，無法到場的民眾，可以透過手機在網路上觀看並按讚支持。
姚正玉呼籲，讓國會多一位敢講真話、勇於監督政府的立委，少一位只為政黨私利護航、面對派系爭鬥的民代。她的更多的參選理念，將在競選總部成立大會上向選民報告，呼籲大家樓上招樓下、阿公招阿嬤、大朋友帶小朋友，一起來為台灣、為台南找出活路。
台南市第三選區（安南區北區）立委候選人姚正玉，今(8)日發布競選歌曲「GUTS善氣的氣魄」，並預告10日上午10時將在北區武聖、和緯路4段路口舉辦侯友宜、姚正玉聯合競選總部成立大會，呼籲台南鄉親一起為台灣正義站出來。
姚正玉表示，選戰進入最後1個月的白熱化階段，她還在等候對手陳亭妃辯論的回應，希望這一場選戰可以正面對決，不但要比個人條件、比參選理念，更要為國家大政方針說清楚講明白，為台南建設發展找活路。
姚正玉表示，為了表現她不畏強權的勇氣，先生方士華特別寫了一首「GUTS(善氣的氣魄)」競選歌曲，以寫真詼諧的台語，唱出台灣人的心聲，相當接地氣。歌詞裡希望台灣人的善良不要再被愚弄（袂擱憨八擺（做憨呆）），要提出善良的氣概，作陣拼出好將來
姚正玉指出，10日競選總部成立大會當天，前高雄市長韓國瑜親至現場力挺姚正玉，向鄉親強力推薦姚正王。國民黨不分區立委智庫執行長柯志恩、侯友宜台南市競選總部總幹事謝龍介以及侯友宜台南市競選總部主委林進旺、立委陳以信、前立委高思博等多位黨籍議員民代、社團負責人等也都將為她站台打氣。
姚正玉指出，競選總部成立大會將同步在網路直播，現場也會播放總統候選人侯友宜、台北市長蔣萬安等推薦姚正玉的影音談話，無法到場的民眾，可以透過手機在網路上觀看並按讚支持。
姚正玉呼籲，讓國會多一位敢講真話、勇於監督政府的立委，少一位只為政黨私利護航、面對派系爭鬥的民代。她的更多的參選理念，將在競選總部成立大會上向選民報告，呼籲大家樓上招樓下、阿公招阿嬤、大朋友帶小朋友，一起來為台灣、為台南找出活路。