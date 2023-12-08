監控資料外流！王鴻薇爆：遭揭露的執行監聽人員　確實在相關單位

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王鴻薇更踢爆，據了解，遭揭露執行監聽工作人姓名，確實是在相關單位，執行相關監聽作業，調查局必須說清楚，這些遭揭露的執行監聽作業的人名，是不是調查局的人員，如果是假訊息，為何執行監聽作業的調查員姓名會出現，已經有檢調人員向媒體透露，自己的名字就在揭露名單上。
王鴻薇指出，有檢調人員反應，雖然未必知道調查局所有監聽業務，至少自己已經執行完畢，或正在掛線執行的監聽作業，確實在揭露名單之中，檢調人員也很擔心，當資料遭外洩揭露之後，手上的案子是否還辦得下去，也難怪過去有幾起重大案件的嫌疑人，先在檢調搜索、拘提之前就潛逃出境。
王鴻薇認為，監聽資料遭外洩事件非同小可，絕不容許行政院、法務部調查局輕輕帶過。
國民黨立委林為洲表示，法務部次長蔡碧仲在第一時間聲稱，遭駭揭露的資料中有簡體字，因此認定這是中共的認知作戰，「難道只要出現簡體字就是假訊息？認知作戰？那麼揭露的內容呢？如果是真的呢？」
林為洲指出，部分文件還出現調查員在偵辦對象的名字，因為駭客沒有成功賣出，所以外界還不知文件具體內容，但絕對不像蔡碧仲所說，因為有簡體字，所以是中共認知作戰的假訊息。
林為洲質疑，行政院有數發部，「不是有位號稱IT天才的唐鳳部長嗎？為何遲遲無法查出駭客身分？」如果查到駭客身分，甚至將人逮捕歸案，就可以向國人釋疑，現在連最機密的國安監聽和司法調查資料，連國會議員都無法調閱取得，駭客竟能輕易入侵、複製、打包帶走，難道這樣的國安危機還不嚴重。
林為洲呼籲，不要用一句簡體字、假訊息、認知作戰輕描淡寫帶過，必須找出駭客入侵源頭，這樣才能讓國人放心，這才是政府現階段必須要做的事情。