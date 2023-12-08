啟動海鯤護國行動！林飛帆、郭昱晴喊：拒讓韓國瑜當立法院長

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林飛帆表示，「海鯤護國、青年挺台」行動主要有三大目的，第一、是讓國人了解本次選舉對國防的重要性；第二、要讓不分區立委候選人與年輕世代「國務青」走上街口、走入人群；第三、為各個關鍵選區立委候選人搭台造勢，力推民主陣營國會過半，拒絕國民黨不分居第一名韓國瑜成為立法院長。
羅文嘉表示，無法阻止國民黨不分區第一名提名韓國瑜，但能阻止他成為立法院長，韓國瑜是台灣第一位被罷免的直轄市長，也是第一位公然暴力毆打同仁立委的人，未來若是韓國瑜成為立法院長，他要如何接待國際夥伴，而國際夥伴會又如何看待台灣的民主？呼籲明年1月13日大家一起拒絕韓國瑜成為立法院長。
郭昱晴也說，韓國瑜不只締造罷免票數高於當選票數的事蹟，也有歧視女性言論等行為，若這樣的人成為立法院長，包含民生、教育、環保，甚至是國防議題提案就都有可能是停滯的，呼籲國人阻擋韓國瑜的當選。
沈伯洋表示，中國的認知作戰一天上傳200個頻道發布訊息，更不用說民進黨不分區提名以來，連續遭受14天的攻擊，目的就是不讓本土、年輕、專業的人才進入國會，這些攻擊從來沒有停過，未來民進黨要持續守護國家的安全。
張雅琳提到，作為三個孩子的母親，要教育孩子行為規矩、受欺侮時保護自己，就不能放任有暴力傾向、講話歧視的韓國瑜，以及讓侵害孩子安全未來的國民黨立委馬文君在國會。
鄭家純也說，光是看到賣國立委馬文君在立法院持續杯葛法案、不斷揚言刪除預算，如果未來讓國民黨在國會過半，後果將會無法想像，希望未來民進黨可以持續在國會過半，全面執政，繼續維持台灣的民主自由，「讓我們一起挺美德、護台灣」。
鄭麗君強調，民進黨不分區是民主大聯盟，讓社會各領域的進步力量，進入國會、推動價值，挺台護國行動要邀請更多人站出來，讓民主大聯盟過半、讓民主多元成為穩定多數，創造民主和平、公義永續、創新繁榮的台灣。
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