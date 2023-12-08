又是國喬投資詐騙　警將計就計圍捕逮面交車手

9月8日8時許，58歲的王姓男子在Line收到一個股票投資的群組「國喬證券投資開發公司」，以被害人抽中新上市股票須現金認股獲利為幌子，誘騙王男須拿出現金認購，分別網路轉帳、面交款項予詐騙集團，共損失新台幣（以下同）485萬元。近日詐騙集團又告知王男因申購「華懋股票」誤按張數2000張，需交付350萬元訂金以防違約交割，被害人驚覺有詐，立即報警求助。
記者鄭婷襄／高雄報導
小港分局小港派出所獲報後，立即成立專案小組，並請王男配合警方，利用面交將取款車手逮捕到案，並於12月5日17時20分許，王男與車手相約在小港區港坪路一家超商面交款項350萬元，所長陳宗靖率領專案人員等人於周邊布署埋伏，待雙方面交之際，上前圍捕取款的28歲陳姓車手，並查扣相關犯罪工具及證物。
經了解，該名車手住在台南，此次專程至高雄犯案，係因在臉書「求職廣告」，受到標榜薪資優渥，「一天可領5000至10000元、不需專業背景、只需幫忙收資料」之誘惑下，淪為詐團車手，且詐騙集團早就為陳嫌準備5000元的高鐵及計程車費，陳嫌貪小便宜還開自家車前來犯案，此舉早已被警方盯上，全案詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將陳嫌移送高雄地檢署偵辦。
小港警分局提醒，民眾投資務必注意，應尋求合法正當證券公司，勿輕信網路投資獲取暴利，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇有要求加「LINE」等投資，皆為詐騙手法，不可不慎。