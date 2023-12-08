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直擊／AKIRA帶15位帥哥來台灣幹大事！林志玲挺爆老公：一定會去

▲AKIRA（後排右一）與EXILE主唱TAKAHIRO（後排右三）聯手領軍「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」、師弟團「THE JET BOY BANGERZ（TJBB）」來台。（圖／記者陳明中攝）
▲AKIRA（後排右一）與EXILE主唱TAKAHIRO（後排右三）聯手領軍「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」、師弟團「THE JET BOY BANGERZ（TJBB）」來台。（圖／記者陳明中攝）

記者陳雅蘭／台北報導

AKIRA領軍的「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」與EXILE主唱TAKAHIRO聯手，將在明（9）日於台北流行音樂中心舉行演唱會，林志玲確定會到場支持；AKIRA親自培訓的10人新團「THE JET BOY BANGERZ（TJBB）」也會擔任表演嘉賓。今（8）日AKIRA帶領所有團隊提早抵台，為明天的演出作準備。

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▲AKIRA與EXILE主唱TAKAHIRO聯手領軍「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」、師弟團「THE JET BOY BANGERZ（TJBB）」來台。（圖／記者陳明中攝）
▲AKIRA回第二個家鄉台灣，對松山機場熟門熟路，第一個現身入境大廳。（圖／記者陳明中攝）
AKIRA率領公司旗下藝人共16位約莫11點15分走進入境大廳，熟門熟路的AKIRA走第一個現身，熱情舉手打招呼，TAKAHIRO、橘KENCHI、 TETSUYA、 NESMITH、 SHOKICHI與師弟TJBB看到近百名歌迷熱情大喊，他們則以親切笑容、揮手打招呼，甚至還大方與粉絲合照，親民十足。

由於今天是TAKAHIRO的39歲生日，有歌迷高喊日文的生日快樂，他聽到後點頭示意。

▲AKIRA與EXILE主唱TAKAHIRO聯手領軍「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」、師弟團「THE JET BOY BANGERZ（TJBB）」來台。（圖／記者陳明中攝）
▲EXILE THE SECOND 放浪二勢力、THE JET BOY BANGERZ與粉絲合影。（圖／記者陳明中攝）
TJBB是經紀公司LDH從「iCON Z~Dreams For Children」選拔賽選出10位平均21歲的唱跳團體，成員古嶋滝、佐藤陽、NOSUKE、桑原巧光、田中彰、佐藤蒼虎、中村碧都是日本職業舞蹈聯盟D.LEAGUE的職業舞者，3位主唱宇原雄飛、石川晃多與馬克艾隆都歷經千辛萬苦，才從眾多強者中脫穎而出。

此外，AKIRA的老婆林志玲上個月25日出席第60屆金馬獎時，跟《NOWnews今日新聞》記者透露「一定會去老公的演唱會」，她也邀請媒體前去共襄盛舉，屆時大家有望看到AKIRA跟志玲姐姐久違同框。

▲AKIRA與EXILE主唱TAKAHIRO聯手領軍「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」、師弟團「THE JET BOY BANGERZ（TJBB）」來台。（圖／記者陳明中攝）
▲TAKAHIRO今天39歲生日。（圖／記者陳明中攝）
▲AKIRA與EXILE主唱TAKAHIRO聯手領軍「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」、師弟團「THE JET BOY BANGERZ（TJBB）」來台。（圖／記者陳明中攝）
▲▼NESMITH（上）跟SHOKICHI（下圖右）親民幫歌迷簽名。（圖／記者陳明中攝）
▲AKIRA與EXILE主唱TAKAHIRO聯手領軍「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」、師弟團「THE JET BOY BANGERZ（TJBB）」來台。（圖／記者陳明中攝）
 
▲AKIRA與EXILE主唱TAKAHIRO聯手領軍「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」、師弟團「THE JET BOY BANGERZ（TJBB）」來台。（圖／記者陳明中攝）
▲橘KENCHI與媒體致意。（圖／記者陳明中攝）
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