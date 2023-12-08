嘉義縣「樂齡拾伍‧學習最幸福」成果發表18鄉鎮市樂齡中心響應

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台灣在民國82年正式邁入高齡化社會，推估至114年，老年人口比例將超過20%，成為超高齡社會；嘉義縣至119年9月底65歲以上人口占總人口比率為20.17%，已步入超高齡社會，為能照顧高齡族群，除逐步建立高齡友善環境外，更為樂齡族群規劃系統性課程，以期達到健康老化、活躍老化目的。
今年主題為「樂齡拾伍，學習最幸福」，縣長也特別於活動中表揚績優樂齡學習中心及志工，因為大家積極投入嘉義縣樂齡學習，長輩們才有優質的學習場所與學習機會，感謝所有得獎者為嘉義縣樂齡教育無私的付出與奉獻。
今年嘉義縣各鄉鎮樂齡學習中心已辦理4708場次樂齡學習活動，總計有11萬1082人次受惠，為了幫助更多中高齡者成功邁向活躍老化，享有健康人生，各中心依在地資源及學習者需求，規劃有生活安全、運動保健、3C科技、長者興趣、貢獻服務等多元課程，供長輩學習、成長、貢獻；相關學習及樂齡招生資訊資訊，歡迎搜尋「嘉義縣樂齡學習網」網站。
此外，為強化縣民防詐意識，嘉義縣警察局特別到場進行反詐宣講，接獲來電談錢要警覺；翁縣長提醒民眾接獲來電自稱公務機關，聲稱涉及刑案，要求監管帳戶，繳交清白保證金等詐騙手法，民眾有疑問可撥打165反詐騙資訊專線。