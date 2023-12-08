第1個踏進台北寶可夢中心男人 昨晚9點就來排！預算萬元先掃快龍
「台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）」今（8）在新光三越台北信義新天地A11正式開幕，雖然官方禁止夜排，但仍有不少粉絲昨晚就來。《NOWnews今日新聞》採訪第一位排隊的粉絲林先生，他說自己從小就愛寶可夢，昨（7）晚9點就來搶得頭香，成為第一位踏進台灣台北寶可夢中心的男人，他也吐露預算萬元，限量快龍商品先掃一波。
記者周淑萍/綜合報導
台北寶可夢中心有許多限定商品，包含「寶可夢悠遊卡─Pokémon Center TAIPEI版」悠遊卡（100元）、純金打造Pokémon Center TAIPEI的「純金徽標」附專用展示框（ 15萬元），還有台灣限定、抱著山竹的快龍及杯山竹包包的皮卡丘玩偶。
第一波「10點30至10點50分」第一張「入店整理券」的林先生受訪表示，他從小就喜歡寶可夢，表示昨晚9點就來，「來的時候就是第一個」，當時很多人排隊，但大家都不知道要排哪裡。
對於成為「第一個踏進台北寶可夢中心的男人」，林先生相當興奮，直呼：「很特別的體驗！」他表示已備好萬元預算，鎖定台灣限定的快龍商品先掃一波，而且因為台灣主打的角色是快龍，基本上台灣限定的商品都會買，是個很棒的紀念。