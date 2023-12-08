全台再掃一圈！賴清德將啟動四天三夜「環島拼圖」催票
民進黨總統、副總統侯選人賴清德、蕭美琴全國競選總部今（8）日宣布新一波「海鯤護國、青年挺台」行動，「護國海鯤號」宣傳車將跑遍全台54個選區、進行超過100場輔選街講。據悉，除了「海鯤號」會在全台輔選之外，民進黨於12月下旬舉辦「環島拼圖」活動，屆時賴、蕭將分進分進合擊，全台再掃一圈，力催三張選票。
記者陳佩君／台北報導
力拚國會過半目標，民進黨日前打造一輛「護國海鯤號」，並從高雄左營啟航，全台巡迴為民進黨立委參選人宣傳，賴清德、蕭美琴全國競選總部上午在台北召開「海鯤護國、青年挺台」專案啟動記者會，向國人宣布此項活動。
「海鯤護國、青年挺台」行動召集人、民進黨前秘書長林飛帆等人呼籲，若政黨票投給國民黨、民眾黨，兩黨過半結局就是，國民黨不分區立委參選人韓國瑜當立法院長。同時，賴競總也公布貓狗新意象貼紙，以戰貓叼魚象徵「拒絕韓國瑜、團結護國會」。
除了護國海鯤號宣傳行動外，據悉，民進黨也正規畫新一波行動，預計在聖誕節前展開4天3夜的「環島拼圖」活動，賴清德將到各縣市競總拼字，包含拼出「選對的人，走對的路」、「美德WIN台灣」等標語，期盼將選情炒熱、催出最高票。