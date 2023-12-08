李亦伸專欄／別再誤解James Harden！　他才是快艇「王牌拼圖」

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Brian Dameris直接對著鏡頭說「麻煩製作人把這段影片送到快艇休息室、我希望你James Harden能做筆記」。
Brian Dameris所有針對James Harden批評都可以接受，過程、細節也很真實，沒有過度曲解。但NBA就是籃球、商業、娛樂，球隊有隨時交易你的權利，球員現在也有要求交易的權利，尤其是頂級球星。Kobe Bryant 2006年不爽湖人太爛，也曾經公開要求湖人「賣我」，就看每個人如何解讀。
James Harden對火箭不滿，改愛籃網，再對籃網陣容表現不滿意，如願去了76人。2022年夏天James Harden甚至還為76人補強做出犧牲，降薪超過1200萬美元，重新簽一分1+1合約，降薪幅度之大史上第一。今年夏天James Harden認為76人總管Daryl Morey背叛、欺騙了他，沒有履行去年承諾給他的頂薪續約，雙方再度撕破臉。
現在James Harden如願去了快艇，也很榮幸獲得Brian Dameris近兩分鐘消遣酸諷。
Brian Dameris只講了James Harden性格變來變去，喜好轉來轉去，隨便他玩，這很有趣，非常搶眼。但James Harden就是有這分量和能力，他才能為所欲為，這就是事實，一個小咖或不是咖的球員，不可能有這樣的待遇、特權。
我喜歡James Harden，因為他就是一張王牌。他想離開火箭，沒問題，他想去籃網，也很OK，後來他鍾情76人，那又如何，這是他的權利和喜好，合則來，不合則去，球隊都能交易、處理細節。
火箭正在重建重生，打出希望和未來性，籃網也愈打愈好，成為東區攪局者，76人也在快速提升，James Harden間接幫助這三支他加盟球隊找到不同出路和出口。Brian Dameris完全沒提James Harden為76人做的犧牲和雙方決裂細節，也根本不評論送走James Harden，其實三支球隊都找到更好出路和發展。
Brian Dameris就是不爽James Harden。
James Harden就是一張「王牌」，他是快艇成為爭冠球隊最重要那塊「拼圖」，所有發展正在往有趣的方向前進。
快艇最近連續擊敗國王、勇士、金塊、小牛這些很有競爭力強隊，過去10戰7勝3敗，勝率七成，James Harden正在幫助快艇成為更好球隊，甚至成為總冠軍級別球隊。
外界對James Harden誤解太多，他不只是夜店MVP，James Harden在球場上很多細節、能力、影響力，他還是能排進NBA10大球星。
快艇逐漸知道James Harden才是快艇成為爭冠球隊最重要核心控球和拼圖，他能幫助隊友更好、創造更多空間，凝聚團隊戰力。
但就像金塊後衛Jamal Murray說的，「James Harden應該要更多出手，他在快艇打得太保守，他是最出色攻擊、得分武器，快艇還沒有真正善用、發揮他的優勢。」
James Harden加入快艇打了15場比賽，場均只出手10.1次，每場攻下15.3分、6.2助攻、4.4籃板，得分效率、三分命中率4成1都在水準以上。像James Harden這樣的進攻武器每場只出10.1次，顯示他打得太保守，大多數時間都在為隊友讓路和傳球，只想著最快融入團隊成就團隊，這是James Harden和快艇自我封印自廢武功。
我依舊堅持、相信我在James Harden加入快艇時的評論：
「James Harden仍是一張爭冠王牌，快艇用好James Harden，James Harden正常打，每場至少出手15次，快艇在西區將會成為西區決賽最有力競爭者。」