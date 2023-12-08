台鋼二軍全壘打產量墊底！王柏融加盟有助解決長打不足問題
旅日好手王柏融確定返台加盟中職台鋼雄鷹，球團也將在13日舉辦加盟記者會，這也是王柏融再度回到洪一中麾下，雄鷹領隊劉東洋更是喊話「期待王柏融重回中職與洪總再創新時代」，就讓《NOWnews今日新聞》帶球迷探討王柏融將為台鋼帶來什麼影響。
記者張志宇/綜合報導
不論王柏融旅日歸台身手是否有退化，先讓我們看看台鋼雄鷹本季在二軍例行賽的打擊成績，雄鷹本季80場出賽中，團隊掃出745安、包括19轟、打擊率0.277、長打率0.358的成績，其中在全壘打產量與長打率分別位居聯盟墊底與倒數第2，很明顯在長打火力十分不足。
回顧王柏融過往4年中職生涯，在378場出賽中，繳出86轟、573安、打擊率0.386、長打率0.646的成績，更在2016、2017年連莊年度MVP、安打王、打擊王，與在2017年拿下全壘打王、打點王等獎項，打擊火力十分可怕。
王柏融旅日生涯5年，出賽270場，敲出169安、包括15轟、97分打點、平均打擊率為0.235，其中在2021年可以說是王柏融旅日的巔峰年，該季出賽95場、敲出61安、包括9轟、48分打點、打擊率0.242，雖王柏融打擊成績有所下滑，但相信回到台灣後仍舊是直接空降台鋼第4番，帶領年輕的雄鷹打出佳績。
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