中捷聖誕列車即起發車　小綠綠不定時驚喜現身

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中捷公司提到，期間限定的中捷聖誕列車即日起至12月底將穿梭在城市間，小綠綠帶著麋鹿、雪人、薑餅人在車上散播溫馨歡樂的聖誕氛圍。中捷公司透露，聖誕列車的車輛編號是27及28，民眾除了從車輛編號辨識，也可以下載台中捷運APP，在「到站時刻」服務中查詢聖誕列車到站時間。
此外，捷運綠線全線18個車站也妝點聖誕裝飾，每個車站有不同布置，站站都是打卡點。小綠綠也會換上聖誕裝，和聖誕老公公不定時在捷運站或車廂發送糖果，歡迎大家來捕捉、合影。
中捷公司表示，聖誕系列活動接力上場，首波活動「中捷聖誕超會搭」目前熱烈進行中，12月17日前秀出最美聖誕變裝，拍照上傳台中捷運Facebook粉絲專頁指定貼文留言處，就可角逐人氣獎、創意獎，總獎金3萬元，家中毛小孩也可以參賽。
中捷公司指出，今年聖誕活動主場在舊社站，舊社站聖誕燈光已點亮，現場有最好打卡拍照的聖誕裝置藝術，12月23日還將舉辦熱鬧的聖誕派對，除邀請變裝秀得獎者走秀，以及中捷30秒街舞創意短片得獎者上台秀舞技，還有歡樂市集、綠色療癒苔球手作體驗、互動及音樂表演；創作歌手克里夫Cliff及紫羅蘭樂團將帶來精彩的聖誕組曲，狂夢藝術的魔術師小俊哥哥、小朋友最愛的蚊子老師都會到場與民眾互動，歡迎大家搭著聖誕列車至舊社站參加聖誕盛會。