台鐵、淡路屋「海味」便當掀搶購！今起限量開賣 每份售399元
台鐵攜手淡路屋推出海味聯名便當，不僅有可愛的蛸壺章魚陶瓷便當盒，台日也分別盛裝雙方經典菜色同步開賣，現場民眾大排長龍搶購。海味便當自今（8）日起至14日在台北車站「台鐵便當2號店」販售，每日限量70份，每份售價399元。便當食用完畢後的蛸壺章魚陶瓷便當盒與台鐵便當經典帆布袋，還能收藏或重複利用。
記者許若茵／台北報導
台鐵局明年將轉型為「台鐵公司」，為走出更寬廣的經營治理之路，今日與日本「淡路屋株式會社」提前簽署「締結友好合作備忘錄」，簽約儀式由台鐵局副局長朱來順與淡路屋代表取締役副社長柳本雄基共同簽署，並由瀛睿律師事務所律師簡榮宗與FMポート代表取締役杉山晋平共同見證，創台鐵便當行銷日本的新里程碑，使台鐵便當進軍日本市場的布局跨出成功第一步。
為慶祝台日鐵道便當老店締結友好協定，自今日起，台鐵與淡路屋共同特製一款以台鐵藍及台鐵便當LOGO裝飾淡路屋經典蛸壺章魚陶瓷便當盒，盛裝對方經典菜色元素，台鐵以日本風味章魚及炊飯入菜；淡路屋以台灣風味魯肉及白飯入菜，分別於台灣與日本同步開賣限量聯名紀念便當。
台鐵X淡路屋友好締結限定的「海味便當」在台北車站台鐵便當2號店開賣，現場民眾大排長龍搶購，也帶動台鐵便當整體的銷售量，台鐵局表示，將持續研發吸睛便當，讓充滿記憶溫度的台鐵便當活出華麗新生命，成就附屬事業亮眼業績。
海味便當，訂於12月8日至14日在台北車站「台鐵便當2號店」販售，首日配合活動自10時30分開賣，餘12月9日起每日11時開賣，每日限量70份，每份售價399元。便當食用完畢後的蛸壺章魚陶瓷便當盒與台鐵便當經典帆布袋，還能收藏或重複利用。