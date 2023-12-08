亞錦賽／用「遮陽眼膏」被日本王牌點名　拿莫·伊漾透露原因

亞錦賽／中華隊讓各隊懼怕！打線3戰狂轟40分　3名打者火力太恐怖

▲亞錦賽中華隊隊長拿莫伊漾擊出台北大巨蛋首支二壘安打，差一點就飛過大牆，目前打擊率高達.750。（圖／記者葉政勳攝）
▲亞錦賽中華隊隊長拿莫伊漾擊出台北大巨蛋首支二壘安打，差一點就飛過大牆，目前打擊率高達.750。（圖／記者葉政勳攝）

記者路皓惟/綜合報導

亞錦賽衛冕軍中華隊強勢挑戰二連霸，本屆陣容都是一時之選，以中職年輕潛力組成，而中華隊在預賽以A組第一晉級，且攻守亮眼，是唯一團隊打擊率破4成的球隊，其中隊長拿莫伊漾打擊率高達.750，超級驚人。

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中華隊團隊打擊率高達.424傲視各隊，是亞錦賽唯一打擊率破4成球隊，其中拿莫伊漾打擊率高達.750，累計敲3支安打，含一支二壘和三壘安打，但因打席數未達標暫時沒能排進打擊榜。

至於林承飛以.556打擊率排名第2，劉基鴻打擊率.545排名第3。劉基鴻在對香港之戰打瘋了，單場4安打演出，僅差三壘安打就達成「完全打擊」，目前他以6支安打排第1，6分打點排第2，10個壘打數則位居第1，可說是表現最亮眼的打者。

▲亞錦賽中華隊三壘手劉基鴻對香港繳出4打數4安打，差三壘安打就「完全打擊」。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲亞錦賽中華隊三壘手劉基鴻對香港繳出4打數4安打，差三壘安打就「完全打擊」。（圖／記者葉政勳攝 ）
除此之外，中華隊團隊長打率.630更是排名第一，劉基鴻和廖健富各敲一發全壘打，前者長打率高達.909，後者長打率為.625，林承飛不僅攻佔打擊榜第2，上壘率.600和長打率.667分別排在第2和第3位。

雖然中華隊在預賽3戰狂攻40分、投手群僅失掉2分，但隊長拿莫伊漾特別警戒日本，喊話隊友要更專注，「日本是強敵，要打得更細膩，比賽也不會預賽這麼順利。」今晚中華隊派出曾仁和先發，將對決日本社會人最強王牌嘉陽宗一郎。

▲亞錦賽中華隊游擊手林承飛打擊表現亮眼。（圖／記者葉政勳攝）
▲亞錦賽中華隊游擊手林承飛打擊表現亮眼。（圖／記者葉政勳攝）
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