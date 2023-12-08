不是薩爾達傳說！TGA「年度最佳遊戲」是它　橫掃六大獎項

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年度最佳遊戲：《柏德之門 3》
玩家之聲：《柏德之門 3》
最佳社群支援：《柏德之門 3》
最佳角色扮演遊戲：《柏德之門 3》
最佳多人遊戲：《柏德之門 3》
最佳演出：《柏德之門 3》Neil Newbon
最佳遊戲導演：《心靈殺手 2》
最佳配樂／原聲帶：《Final Fantasy XVI》
最佳音效設計：《Hi-Fi RUSH》
最具衝擊性遊戲：《Tchia》
最佳營運遊戲：《電馭叛客 2077》
最佳動作冒險遊戲：《薩爾達傳說：王國之淚》
最佳格鬥遊戲：《快打旋風 6》
最佳模擬策略遊戲：《皮克敏 4》
最佳運動競速遊戲：《極限競速 Forza Motorsport》
最受期待新作 《Final Fantasy VII Rebirth》
最佳改編：《最後生還者》（HBO影集）
最佳劇情：《心靈殺手 2》
最佳 VR／AR 遊戲：《惡靈古堡 8 VR 模式》
最佳美術指導：《心靈殺手 2》
最佳手機遊戲：《崩壞：星穹鐵道》
最佳動作遊戲：《機戰傭兵 6：境界天火》
最佳獨立新作：《Cocoon》
最佳獨立遊戲：《星之海 Sea of Stars》
年度網路內容創作者：IronMouse
最佳電競戰隊：JD Gaming（英雄聯盟）
最佳電子競技遊戲：《特戰英豪》
最佳電子競技賽事：2023《英雄聯盟》世界大賽
最佳電競教練：Christine “potter” Chi（特戰英豪）
最佳職業電競選手：Lee “Faker” Sang-hyeok（英雄聯盟）
最佳無障礙創新：《極限競速 Forza Motorsport》
最佳家庭遊戲：《超級瑪利歐兄弟驚奇》
2023年TGA被視為競爭激烈的一年，入圍名單公布後，包含《柏德之門 3》、《心靈殺手 2》、《薩爾達傳說 亡國之淚》、《漫威蜘蛛人 2》、《惡靈古堡 4 重製版》、《超級瑪利歐兄弟 驚奇》，都是電玩權威網站 Metacritic 上，媒體得分超過90分優良作品，誰獲獎都不意外，而《薩爾達傳說 亡國之淚》在全球銷量已超過3115萬，是玩家數量最多的遊戲，因此典禮前奪獎呼聲頗高。
但最終得獎結果出爐，是由拉瑞安工作室製作的《柏德之門 3》奪得2023年度最佳遊戲殊榮，還一舉拿了最佳社群支援、最佳角色扮演遊戲、最佳多人遊戲、最佳演出等，成為2023年TGA最大贏家。