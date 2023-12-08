▲心理師遭傳喚無「拒絕證言權」恐捲法律爭訟　刑事訴訟法12月三讀修正增訂

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刑法、刑事訴訟法相矛盾 使心理師面臨兩難《刑法》第316條規範醫師、藥師、心理師、宗教師、律師等專業或特殊職業人員，無故洩漏因業務知悉或持有之他人秘密者，違反「洩漏業務上知悉他人秘密罪」可處一年以下有期徒刑、拘役或五萬元以下罰金。
《刑事訴訟法》賦予醫師、宗教師、律師等專業人員因「業務關係之拒絕證言權」。諮商全聯會法律顧問鄭猷耀說明，若被傳喚出庭當庭醫師、宗教師、律師等得以使用拒絕證言權，免於因洩漏秘密而背負刑責之風險，但卻遲遲沒有同步賦予心理師拒絕證言權，使心理師遭傳喚出庭作證時，面臨兩難處境。
以家暴事件為例 據實陳述將影響信任、捲入爭訟以家庭暴力案件為例，此類案件的當事人常伴隨童年創傷議題，當心理師正在協助當事人處理婚姻關係的痛苦、童年創傷，卻有可能會因當事人陷入家暴傷害案件而被傳喚。
諮商全聯會常務理事蔡曉雯提到，若據實陳述，部分訊息或許可以提供審判參考，但當事人在諮商室中基於對心理師的信任、坦誠面對個人困境所揭露的情節、深層情緒與想法等，在此同時也會被迫暴露，並作為自己被定罪、科刑的依據。
這樣的情況不僅有可能會使當事人再也無法信任任何心理師，也會失去處理個人創傷與關係困境的機會，而心理師甚至可能會被個案提告「妨害秘密」，因此捲入爭訟中，成為專業工作執行過程中的阻礙。
拒絕陳述將處以罰鍰 修法保障有助心理治療專業但若拒絕陳述，蔡曉雯常務理事表示，心理師則有可能基於《刑事訴訟法》第193條被處3萬元以下罰鍰，無論做出怎樣的選擇，對心理諮商、治療專業及當事人都是傷害。
不過，12月「刑事訴訟法部分條文修正草案」通過，心理師也和其他專業或特殊職業人員一樣擁有拒絕證言權。
長期推動修法工作的諮商全聯會副理事長許瑛玿表示，感謝許多先進於修法過程中提供協助，共同努力讓心理師有拒絕證言權，使司法真相的釐清與當事人權益之間能取得更好的平衡，保障案主的最佳利益、維護其心理健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60134
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