黑熊學院鼓勵濫用私刑？沈伯洋喊冤：我比較害怕被別人吊路燈
黑熊學院今（8）日於信義誠品舉辦民防元年成果展，黑熊學院院長、民進黨不分區立委參選人沈伯洋表示，黑熊學院一直遭受到抹黑，他澄清指出，他們並不是民兵部隊，沒有在賣掏寶貨、也不會發槍、不會教導民眾用私刑、將人吊路燈。
記者呂炯昌／台北報導
黑熊最大贊助者聯電前董事長曹興誠原訂要出席發表會，但臨時以身體不適為由未出席，改由沈伯洋代讀他的宣言。宣言表示，讓民眾具備民防的知識、技能、決心，使台灣成為自由之地、勇者之鄉，是推動民防教育的核心目標。曹興誠怒批，外界抹黑黑熊學院的人是包藏禍心，希望大家不設防，反而想讓中共攻擊的殺傷力量更擴大。
沈伯洋致詞時表示，很多人說黑熊學院是民兵部隊，這是誤解，但是他們很擅長辦萬人園遊會，從小教起民防的重要性，包括包紮、認路、保護自己；黑熊學院沒有教導民眾拿槍上戰場，他們沒有槍，也不會發槍，而是做大量救護訓練與爭取生存的避難包。
針對傳聞黑熊學院賣淘寶貨，沈伯洋表示，每次推出商品，旁邊就有一張圖片說他們在賣淘寶貨，他們已經沒辦法再鄭重澄清，他強調，「我賣的絕對100%是 Ｍade In Taiwan(台灣製造)。」
沈伯洋也提到，很多人說他們在提倡動用私刑、將間諜吊路燈，他開玩笑說，「我們應該比較害怕被別人吊路燈。」
黑熊學院成果發表會展出MRE長效期口糧、戰術止血帶、行動濾水器、防災必Bear盒，定價1500元的防災盒內容物包括護目鏡、彈性繃帶、棉棒、紗布、檢診手套、高音銅哨、手電筒、濾水器、避難毯、多功能槌鉗與防災避難指南。