彰化惡男芭樂園捆殺雇主女友！左臂幾乎全斷 購買兇刀畫面曝光
7日發生在彰化縣溪州情殺案，賴姓男子不滿「芭樂公主」47歲鄭姓女子提出分手，昨天上午趁著對方在芭樂園工作時，偕同27歲張姓員工用膠帶將人綑綁，並持西瓜刀猛砍20刀，導致鄭女全身刀傷、斷臂，送醫後不治。兩人落網後矢口否認涉案，不過警方調閱出兩人在行兇前在量販店購買兇刀，證明預謀行兇。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，鄭女與賴男雙方分手約3個月，不過賴男疑似放不下這段情，執意想挽回，而除了前任的身份外，鄭女也是賴男的在芭樂園工作的雇主；7日上午9點左右，賴男見鄭女獨自在芭樂園工作，隨後帶著張姓小弟前往行兇，張男跟賴男不僅拿膠帶綑綁鄭女雙腳，更持西瓜刀砍殺其背、臀、雙肩、手腳等處，共超過20刀。，致鄭女左手臂幾乎被砍斷，當場沒有生命跡象，送醫後不治。
警方獲報後立刻逮捕賴男及其小弟，不過兩人始終矢口否認涉案，後續警方調閱監視器追查，看見兩人先後前往量販店購買兇刀，只見賴男拿了西瓜刀後，掏出千元大鈔欲付錢，一旁穿著深藍色外套的張男也拿出約300元現金後，打算付款，最終由張男拿著刀跟在賴男身後離去，兩人見狀目瞪口呆，全案依殺人罪嫌移送彰化地檢署偵辦。