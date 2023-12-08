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曾國城舉杯慶祝「炎亞綸不起訴」！曝私下聚餐近況　節目一定邀他

▲曾國城（左）與巴鈺（右）舉杯慶祝炎亞綸獲不起訴處分，並分享私下吃飯的近況，承諾節目一定會邀他。（圖／緯來綜合台提供）
▲曾國城（左）與巴鈺（右）舉杯慶祝炎亞綸獲不起訴處分，並分享私下吃飯的近況，承諾節目一定會邀他。（圖／緯來綜合台提供）

記者詹鎰睿／台北報導

藝人炎亞綸今年6月遭前男友指控偷拍、外流性愛片，今（8）日法院判決出爐，在「強制性交罪」部分不起訴，僅依「兒童及少年性剝削防制條例」起訴，炎亞綸本人也首度發聲回應：「謝謝證明清白。」對此，好友曾國城被問及此事時，坦承私下有約吃飯過，如今確定炎亞綸獲不起訴，曾國城強調：「我一定會找他（上節目）的！」

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炎亞綸判決結果今早出爐，曾國城今日出席《女王大人》餐敘記者會，透過媒體們得知此事後，笑著邀請大家舉杯慶祝，「恭喜！」並透露《一字千金》前幾天才剛錄完特別節目，炎亞綸就在原本的來賓名單中，當時還有意用兩集通告費來請對方，無奈事發後才改由唐從聖取代。

▲曾國城（左）、巴鈺（右）開心舉杯慶祝炎亞綸獲不起訴。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲曾國城（左）、巴鈺（右）開心舉杯慶祝炎亞綸獲不起訴。（圖／記者詹鎰睿攝影）
如今隨著炎亞綸確定不起訴後，曾國城向大家承諾，「我一定會找他的！」大讚炎亞綸的表現優異、有顏值又聰明，絕對是節目不二人選。

談到《女王大人》的重生，曾國城充滿感激，謝謝節目能讓13年的節目浴火重生，繼續延續下去，除了女性族群，還帶給不同年齡層們許多的故事與經驗，也拯救不少人的家庭與生活。巴鈺也笑說，還記得《女王大人》首次錄影時，馬力歐眼眶泛淚，「你們回來了，你們做到了！」讓她很感動，直呼節目復活是奇蹟。

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▲炎亞綸沉寂5個月再發聲明，貼文留言區網友反應一面倒，期盼他早日回歸。（圖／炎亞綸臉書）
▲炎亞綸今判決出爐，在強制性交罪部分獲不起訴處分。（圖／炎亞綸臉書）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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