曾國城舉杯慶祝「炎亞綸不起訴」！曝私下聚餐近況　節目一定邀他

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如今隨著炎亞綸確定不起訴後，曾國城向大家承諾，「我一定會找他的！」大讚炎亞綸的表現優異、有顏值又聰明，絕對是節目不二人選。
談到《女王大人》的重生，曾國城充滿感激，謝謝節目能讓13年的節目浴火重生，繼續延續下去，除了女性族群，還帶給不同年齡層們許多的故事與經驗，也拯救不少人的家庭與生活。巴鈺也笑說，還記得《女王大人》首次錄影時，馬力歐眼眶泛淚，「你們回來了，你們做到了！」讓她很感動，直呼節目復活是奇蹟。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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