Ado成名曲〈煩死了〉破3億點擊！18歲成巨星從不露臉 私下超親民
日本樂壇神祕女聲Ado昨（7）日宣布將於 2024年2月7日到台北流行音樂中心舉辦演唱會，成為該場地第一位開唱的日本女歌手。2020年Ado正式出道，不露臉的方式活動被稱為「覆面系歌手」，並以一首〈煩死了〉（うっせぇわ）稱霸各大排行榜冠軍，目前YouTube點擊率已突破3億。
記者薛羽彤／綜合報導
年僅21歲的Ado在小學六年級時，得到了錄音器材開始自行鑽研，利用自己的衣櫥當作小小的錄音室，在國中二年級開始投稿音樂網站「Niconico」發表自己翻唱的作品，2019年她參與知名Vocaloid創作人くじら限定發行的作品《金木犀》漸漸開始累積知名度。
至於Ado名字的由來，源於日本四大古典戲劇之一的「狂言」，Ado在小學上課時，剛好教到狂言劇目《柿山伏》，當時聽到主角「仕手」（シテ）和搭檔「アド（讀音：Ado）」，覺得「Ado」聽起很酷，就把它選做自己的名字。而她的首張專輯也特別以「狂言」來命名。
即便從出道以來都沒露過臉，Ado仍憑著歌曲紅透半邊天，雖然她充滿神祕感，但其實本人超親民，除了會回覆歌迷在 Twitter 上的留言，還不時會在深夜上 Twitter 開啟語音閒聊。
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