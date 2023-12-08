NBA／James出場22分鐘就狂轟30分！魔術強森：再次上演統治級表現
洛杉磯湖人今（8日）在季中錦標賽對決紐奧良鵜鶘，靠著LeBron James狂轟30分、8助攻，率隊133：89擊退鵜鶘收下冠軍戰門票，根據《ESPN》表示，湖人在季中錦標賽是以6連勝之姿進到冠軍戰，且場均淨勝20.2分高居聯盟第一，此外今LeBron James出場22分鐘就轟下30分，也引來傳奇球星Charles Barkley、Magic Johnson熱議。
記者張志宇/綜合報導
本場湖人的致勝功成就是LeBron James，整場僅出戰22分鐘，全場12投9中、三分4中4，拿下30分、8助攻、5籃板，且全場沒有失誤，賽後也讓傳奇球星Charles Barkley、Magic Johnson紛紛表示，「太神奇了！場上最老的球員，表現看起來最年輕」、「又一次上演統治級的表現」。
此戰湖人大勝鵜鶘44分，也是湖人自2011年1月11日對陣騎士以來，整場所贏下的最大勝分差（當年為55分），本場勝利湖人主帥Darvin Ham也透露，「這場勝利對我們來說很重要，我們知道當團隊健康時，我們就是能打出這種宰制力，這就是我們團隊。」
湖人本場比賽13人輪番上陣，全員都有分數進帳，Anthony Davis上陣全隊最多31分鐘，貢獻16分、15籃板、5助攻，Austin Reaves 進帳17分，總計團隊6人得分達雙位數。
近期湖人收下3連勝，過去5場僅輸1場，且開季主場10勝2敗，整體戰績提升到14勝9敗，暫居西區第四，且距離第二名的雷霆僅剩下0.5場勝差。
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