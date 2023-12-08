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蔡尚樺「只和男友分開」否認祕戀球星！曾國城心疼洩好友感情狀態

▲曾國城（左）、巴鈺（右）今日出席節目餐敘，談到蔡尚樺，曾國城相當心疼，洩好友的感情狀態，只是和男友分開而已。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲曾國城（左）、巴鈺（右）今日出席節目餐敘，談到蔡尚樺，曾國城相當心疼，洩好友的感情狀態，只是和男友分開而已。（圖／記者詹鎰睿攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

女星蔡尚樺日前傳出與T1球星林秉聖祕戀交往，談起相差8歲的姐弟戀。對此，搭檔多年的主持人好友曾國城承認，私下有問過對方「真的假的！」殊不知蔡尚樺當時回應，沒有和前男友工程師分開，至於小鮮肉林秉聖一事，蔡尚樺則向曾國城否認此事。

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曾國城、巴鈺今日出席《女王大人》節目媒體餐敘，談到13年的節目從《一袋女王》的停播，到現在變成《女王大人》浴火重生，兩位主持人都非常感動，對電視台表達無限的感激，繼續與觀眾們分享親情、愛情、友情等各種層面的故事。

▲曾國城（左）9月時曾允諾，蔡尚樺結婚要包6位數紅包。（圖／資料照，記者黃盈容攝）
▲曾國城（左）與蔡尚樺主持節目多年，心疼好友因為談戀愛被罵。（圖／NOWnews今日新聞資料照）
談到戀情，曾國城先被詢問未來會不會邀請，才剛結束5年戀情的巫苡萱上節目？曾國城相當驚訝，絲毫完全不知道此事，接著又被問到關於蔡尚樺的戀情，讓曾國城靈機一動，笑說搞不好未來可以邀請「分手派」VS.「熱戀派」的藝人們上節目聊天，「應該會很有趣齁！」

不過曾國城分享，其實他私底下有問過蔡尚樺的感情狀況，「我錄影有問她啊，我說（分手）真的假的，她說沒有分開！」認為雙方可能是因為交往太久，想換個生活的互動方式。至於蔡尚樺與林秉聖祕戀一事，蔡尚樺當時也回應曾國城「不會的、不會的」，否認戀情。

最後曾國城也心疼好友蔡尚樺，面對外界的各種傳聞，還要莫名其妙被扣上劈腿的帽子，引來大家謾罵，直呼：「誰不談戀愛的！分手被罵、無縫接軌也被罵！」力挺蔡尚樺到底。

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