亞錦賽／韓國先發被打退場、一度被追平 鏖戰9局8：2擊敗菲律賓
亞錦賽今（8日）進入超級循環賽，菲律賓在台北大巨蛋對戰韓國，雖然菲國一度在4局上追平比數，將韓國先發張志秀打退場，讓觀眾驚呼不已，不過韓國整體實力還是更勝一籌，最終雙方鏖戰9局，韓國以8：2擊敗菲律賓。
記者路皓惟/台北報導
菲律賓先發投手Vladimir Eguia在首局下遭遇亂流，加上隊友守備失誤，被韓國攻下2分，但他隨即穩住陣腳，連續2局沒有失分，也等到隊友火力支援，菲律賓在4局上攻破韓國先發張志秀，Kyle Sobrano二壘安打帶動攻勢，連續3支安打先追回1分。
韓國先發張志秀被打退場，由申憲珉接替投球，菲律賓Luis Escaño內野滾地球出局，但成功護送隊友回到本壘，一舉將比數扳成2：2平手，現場球迷也報以熱烈掌聲。
不過，菲律賓在4局下守備亂成一鍋粥，捕手Mark Steven Manaig連續暴傳失誤，免費送給對手2分，韓國以4：2要回領先，接著5局下羅承曄適時安打，帶有1分打點，韓國擴大至3分領先。
韓國在7局下靠著金汎寯二壘安打，以及金成祐安打補刀，取得7：2領先，8局下韓國攻佔滿壘只有拿下1分，最後韓國就以6分之差拿下勝利。
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