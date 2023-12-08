LINE FRIENDS 快閃店三連發！　BT21、minini、NewJeans 陸續登台

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🟡 BT21 × FRAGMENT
BT21是LINE FRIENDS旗下全球知名的人氣 IP，與知名街頭服飾設計師藤原浩（Hiroshi Fujiwara）旗下極具影響力的潮流品牌「FRAGMENT」進行獨家合作，打造「BT21 × FRAGMENT」系列，BT21一改以往可愛的形象，採用潮流且時尚的全黑外觀登場，為大眾帶來不一樣的時尚體驗。將於即日起至12月17日首次於微風南山推出快閃店。
📍 BT21 × FRAGMENT POP-UP Store
地點：微風南山2F
時間：2023/12/02 - 2023/12/17
🟡 minini快閃店
延續年初LINE FRIENDS WORLD的熱潮，帶來全新minini快閃店，將今年初於韓國登場的LUCKY HOUSE復刻到台灣，由浪漫小青蛙lenini為代表，在歲末年終的送禮時刻，與粉絲一同感受幸運的降臨，帶領粉絲體驗minini的小小世界。現場將設置4公尺高的MEGA lenini 與 MEGA RJ。快閃店會有Winter lenini系列單品首次於實體通路販售，快閃店將於12月15日在高雄夢時代、1月24日在台北微風南山可愛登場。
📍 LUCKY HOUSE POP-UP Store
【高雄場】
地點：夢時代購物中心8F
時間：2023/12/15 - 2024/01/21
【台北場】
地點：微風南山2F
時間：2024/01/24 - 2024/03/03
🟡 NewJeans周邊商品現身快閃店
日前宣布在LINE FRIENDS MALL開賣的NewJeans話題商品，2023年底也將現身快閃店，包含bunini與THE POWERPUFF GIRLS × NJ等多款官方商品都將於NewJeans快閃店登場，將於12月22日於台北微風南山開賣，明年1月24日在高雄夢時代。除了讓粉絲在線下快閃店買好買滿外，快閃店也設有拍貼機、打卡牆等互動區域。
📍 NewJeans POP-UP Store
【台北場】
地點：微風南山2F
時間：2023/12/22 - 2024/01/21
【高雄場】
地點：夢時代購物中心8F
時間：2024/01/24 - 2024/03/03