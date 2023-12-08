張家禎教授死於美國大學槍擊　台裔同仁悼念、驚憶當天過程

我是廣告 請繼續往下閱讀
王宏恩先是表示，事發當天下午，他原本要帶政治心理學課的同學，一起上學期最後一堂課，但還沒到校就接到槍戰警告，正好就在他的系館旁邊，附近馬路全部封鎖，到處都是警車跟救護車，並有直升機在空中盤旋，師生一個個檢查後離開校園與封鎖線。
王宏恩指出，許多家長直接跑到封鎖線外焦急的等待小孩，還有一位頭髮全白、身上也全都是白色油漆的老先生，焦急地就想翻進封鎖線，卻被幾個壯警察擋下來，老先生隨後開始大哭，警察過來與他用西班牙文交談，才知道老先生約好要接寶貝女兒/孫女，沒想到聽到槍擊消息，幸好後來在警察協助下把人帶了出來。
王宏恩還說，事後接獲校長來信，得知死者之一是從台灣來的Jerry Chang張家禎商學院教授，曾經拿過教學優良以及研究優良，今年65歲。犯人則是杜克大學畢業，在北卡的大學任教到退休後搬來賭城，曾到商學院求職被拒絕，雖然不知道這是否就是犯案動機，但是受害者都是教職員，因此槍擊「顯然不是隨機的」，感嘆同樣來自台灣也念過杜克的他，職業風險有點大。
另據外媒報導，67歲槍手波利托（Anthony Polito）過去曾在喬治亞州及北卡羅萊納州的大學擔任教職，曾向內華達州包括UNLV在內的多所學校申請教職卻屢屢遭拒，至於是否因此挾怨報復，仍需進一步調查。