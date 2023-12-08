有條件開放學校午餐使用液蛋 桃市府：持續把關蛋品來源確保食安
日前因進口蛋品質及產地標示爭議，桃園市自9月19日暫緩學校午餐使用液蛋食材，全面使用國產現打殼蛋。現考量衛生單位已稽查液蛋製造廠商，依食材原產地標示且CAS液蛋來源均為國產，桃園市政府今（8）日宣布，即日起學校午餐液蛋有條件開放，可使用具CAS臺灣優良農產品標章之液蛋食材，以維護學生食用安全。
記者李春台／桃園報導
市府教育局表示，自進口蛋爆發爭議以來，桃原市衛生局清查校園午餐液蛋食材來源，桃園市校園午餐液蛋供應商3家（新北市2家、高雄市1家），經查核結果蛋品皆為國產，確認提供桃園市學校午餐之液蛋食材均無疑慮；此外，衛福部食藥署提供近期針對全國液蛋製造業者及產品標示之查核結果，確認液蛋製程及標示均已符合規範。
教育局表示，為求審慎，桃園市與臺北、新北及基隆市衛生及教育單位召開會議，同步確認鄰近3縣市已掌握學校午餐蛋品食材來源。經評估具CAS認證之液蛋在食材來源與製程品質均有保障，安全性已無疑虞，因此即日起重新開放學校午餐使用CAS液蛋。
教育局重申，桃園市學校午餐契約範本已明訂蛋類應為國產可溯源食材，應提供具「CAS臺灣優良農產品」標章、「產銷履歷農產品（TAP）」標章及可溯源標籤之產品，將會持續要求業者使用CAS標章之殺菌液蛋，且學校及廠商每日須至教育部校園食材登錄平臺登打菜色及食材來源等資訊，確保每日菜單之食品安全資訊透明公開。
教育局強調，未來也將持續落實午餐食品安全查核作業，偕同衛生局增加抽查頻率，督導廠商落實自主管理，倘有違反規定者將依食品安全法處辦，以嚴格把關校園營養午餐食材來源，確保孩子食的安全。