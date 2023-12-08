修平科大執行USR計畫 「鴻門宴」推廣田頭水旅遊產業

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修平科大為協助彰化農友行銷優質農特產與在地文化，2年來執行「再現田頭水USR計畫」，師生計畫團隊積極投入田中、社頭與二水的地方創生整合工作，並致力推廣在地深度文化、產業旅遊及新住民飲食文化農教育，成效卓越。
今年適逢八堡圳的支流鴻門圳開圳300周年，修平科大特別與田中、社頭及二水的社區大學、達德商工餐飲科、田中農會，以及在地從事以善耕種的農友共同合作，舉辦「鴻門宴小旅行」活動。活動中，田中鎮長蕭淑芬及在地長期致力推動地方創生、食農教育、文化教育的產官學界代表參與熱烈，並針對田中地區後續發展溝通交流，期待帶動田頭水地區永續發展。
修平科大觀光與遊憩管理系老師李淑如表示，「水」是農業發展不可或缺的要素，去年修平科大師生計畫團隊即以「八堡尋奇」為主題，串聯田中、社頭與二水等三個鄉鎮、八堡圳沿線的友善農場及周邊特色景點，輔以結合由修平觀光系學生設計的遊程規劃、觀光行銷、導覽解說與創意烘焙等創新思維，並且秉持「食農教育、永續觀光」理念，發展出一系列觀光旅遊行程與食農教育體驗，回響熱烈。
今年再接再厲，配合鴻門圳開圳300年規劃「鴻門宴小旅行」活動，藉由深度旅遊，讓參與者認識鴻門圳的歷史文化，以及水圳周邊的友善農場與觀光景點，並以鴻門圳灌溉的食材入菜，協助在地業者開發出具有地方特色的「鴻門宴」，希望能將水圳文化、友善農業，及新住民飲食文化等融合創新，為田頭水在地深度旅遊貢獻一份心力。
「再現田頭水USR計畫」推動2年來，修平觀光系學生運用所學，協助田頭水三鄉鎮行銷，體驗實務運作經驗，且收穫豐碩，讓參與本計畫的師生團隊，感到滿滿的成就感。