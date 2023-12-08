炎亞綸獲性侵不起訴首發聲！1.7萬人朝聖　江宏傑陳柏霖按讚力挺

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貼文曝光後，在兩個小時內立刻湧入1.7萬人朝聖，紛紛留言向炎亞綸加油打氣，「把爛事都留在2023，2024要一切順利」、「撥雲見日太棒了！阿布平安順利」、「晴空鳥飛高高」、「我們陪你一起！」此外，在按讚的名單中還可以見到藍勾勾的名人，包含江宏傑、陳柏霖、田中千繪、坤達、畢書盡等人，透過簡單的愛心力挺炎亞綸。
回到案件，雖然炎亞綸在「強制性交罪」方面獲得不起訴處分，不過前男友當時仍是未成年狀態，再加上炎亞綸在持有影片後還傳給友人。對此，地檢署仍依「兒童及少年性剝削防制條例」中的意圖散布、持有少年性影片罪、製造少年性交行為之電子訊號共2大罪嫌起訴炎亞綸。
據悉，以上起訴炎亞綸的兩大罪嫌，前者可處6個月以上、5年以下的有期徒刑，得併科50萬元以下罰金；至於後者可處6月以上，5年以下，得併科300萬元以下罰金。目前還在審理中，判決結果將在12月21日開庭後出爐，且採不公開審理。如果罪名屬實，炎亞綸至少面臨6個月以上的有期徒刑。
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