楊繡惠COS明日香太驚豔！變成「上世紀福音戰士」迷因瘋傳

炎亞綸獲性侵不起訴首發聲！1.7萬人朝聖　江宏傑陳柏霖按讚力挺

▲炎亞綸在性侵方面獲得不起訴之後，就在IG上貼出風景宣洩心聲，貼文也湧入1.7萬人朝聖，就連江宏傑、陳柏霖等多位好友都來按讚力挺。（圖／炎亞綸IG）
▲炎亞綸在性侵方面獲得不起訴之後，就在IG上貼出風景宣洩心聲，貼文也湧入1.7萬人朝聖，就連江宏傑、陳柏霖等多位好友都來按讚力挺。（圖／炎亞綸IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

男星炎亞綸今年6月遭前男友指控偷拍性愛片，遭到檢方調查，歷經半年的時間，案件終於在今（8）日一早出爐，炎亞綸獲判「強制性交罪」不起訴，僅依「兒童及少年性剝削防制條例」起訴。稍早，炎亞綸在IG上發聲，宣洩還以清白的心情，截稿前也湧入1.7萬人朝聖，就連好友江宏傑、陳柏霖、田中千繪都來按讚力挺。

我是廣告 請繼續往下閱讀
獲不起訴的判決結果出爐後，炎亞綸隨即在今日下午IG上發聲，只見他貼出一張陽光露臉，象徵撥雲見日的心情，與公司「晴空鳥」3字完全符合，似乎是在針對判決一事宣洩心情。此前，炎亞綸也透過經紀人回應：「謝謝檢察官證明清白！」

▲多位演藝圈好友，包含江宏傑、陳柏霖、田中千繪、謝坤達都來按讚力挺炎亞綸。（圖／炎亞綸IG）
▲多位演藝圈好友，包含江宏傑、陳柏霖、田中千繪、謝坤達都來按讚力挺炎亞綸。（圖／炎亞綸IG）
貼文曝光後，在兩個小時內立刻湧入1.7萬人朝聖，紛紛留言向炎亞綸加油打氣，「把爛事都留在2023，2024要一切順利」、「撥雲見日太棒了！阿布平安順利」、「晴空鳥飛高高」、「我們陪你一起！」此外，在按讚的名單中還可以見到藍勾勾的名人，包含江宏傑、陳柏霖、田中千繪、坤達、畢書盡等人，透過簡單的愛心力挺炎亞綸。

回到案件，雖然炎亞綸在「強制性交罪」方面獲得不起訴處分，不過前男友當時仍是未成年狀態，再加上炎亞綸在持有影片後還傳給友人。對此，地檢署仍依「兒童及少年性剝削防制條例」中的意圖散布、持有少年性影片罪、製造少年性交行為之電子訊號共2大罪嫌起訴炎亞綸。

據悉，以上起訴炎亞綸的兩大罪嫌，前者可處6個月以上、5年以下的有期徒刑，得併科50萬元以下罰金；至於後者可處6月以上，5年以下，得併科300萬元以下罰金。目前還在審理中，判決結果將在12月21日開庭後出爐，且採不公開審理。如果罪名屬實，炎亞綸至少面臨6個月以上的有期徒刑。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110



更多「台版MeToo事件」相關新聞。

曾國城舉杯慶祝「炎亞綸不起訴」！曝私下聚餐近況　節目一定邀他

炎亞綸確定不起訴！「被控妨害性自主」高檢署駁回　經紀人回應了

浩子回歸《營業中》裝傻避談炎亞綸　怒斥阿翔「拜託不要教小孩」

浩子、鬼鬼將回歸《營業中》　炎亞綸確定出局！內幕曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞