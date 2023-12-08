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喚醒背古文惡夢！108課綱刪醉翁亭記17篇選文　師說、赤壁賦還在

▲北一女國文教師砲轟108課綱國文課沒有〈廉恥〉，《NOWnews今日新聞》盤點刪了哪些選文、哪些選文還在。（圖／NOWnews資料照）
▲北一女國文教師砲轟108課綱國文課沒有〈廉恥〉，《NOWnews今日新聞》盤點刪了哪些選文、哪些選文還在。（圖／NOWnews資料照）

記者李琦瑋／台北報導

北一女國文教師區桂芝日前砲轟108課綱大幅刪減文言文，砍掉顧炎武的〈廉恥〉，是「無恥課綱」，該影片在網路上爆紅，也勾起大眾年少時背誦古文的痛苦回憶。《NOWnews今日新聞》盤點新舊課綱差異，普通高中國文科課綱「推薦選文」有17篇文章消失，包括〈蘭亭集序〉、〈醉翁亭記〉、〈世說新語選〉等，108課綱有〈出師表〉、〈師說〉、〈赤壁賦〉等15篇選文供教科書出版社參考、選擇。

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台灣目前的教科書為「一綱多本」，教育部負責制定課綱，由各出版商自行編寫教科書，並讓學校自行選擇教科書，108課綱原應在107年上路，卻因為國語文、歷史領域面臨去中國化等爭議，遲至108年才正式上路，並決議將文言文課數比例由原本的45%到55%，降為3年平均35%至45%，以及將過去30篇古文，改為15篇推薦選文，提供教科書出版社參考。

比較前一版本的101課綱，108課綱的推薦選文新增了2篇台灣古典散文，分別是日治時代作家洪繻的〈鹿港乘桴記〉和女作家張李德和的〈畫菊自序〉。

刪除的17篇選文，遍及先秦時代到近代，包括荀子〈勸學〉、屈原〈漁父〉、戰國策〈馮諼客孟嘗君〉、曹丕〈典論論文〉、王羲之〈蘭亭集序〉、劉義慶〈世說新語選〉、丘遲〈與陳伯之書〉、魏徵〈諫太宗十思疏〉、柳宗元〈始得西山宴遊記〉、范仲淹〈岳陽樓記〉、歐陽脩〈醉翁亭記〉、方孝孺〈指喻〉、黃宗羲〈原君〉、顧炎武〈廉恥〉、方苞〈左忠毅公軼事〉、郁永河〈裨海紀遊選〉、連橫〈台灣通史序〉。

而108課綱的15篇選文，從先秦自晚清，原則上每個時代最多3篇，且須符合《原住民族教育法》精神採多元文化觀點、維護民族尊嚴，並納入原住民各族歷史文化和價值觀。

15篇選文包含左丘明〈燭之武退秦師〉、禮記〈大同與小康〉、李斯〈諫逐客書〉、司馬遷〈鴻門宴〉、諸葛亮〈出師表〉、陶淵明〈桃花源記〉、韓愈〈師說〉、杜光庭〈虯髯客傳〉、蘇軾〈赤壁賦〉、袁宏道〈晚遊六橋待月記〉、歸有光〈項脊軒志〉、蒲松齡〈勞山道士〉，另外包含3篇台灣古典選文，鄭用錫〈勸和論〉、洪繻〈鹿港乘桴記〉、張李德和〈畫菊自序〉。

對於選文差異，教育部回應，108課綱並未廢棄文言文，文言選文以兼顧不同時代、不同作者、不同文類。依據普通型高中國語文課綱規定，文言文除中華文化基本教材外，課數的比率須符合3年平均 35%至45%。

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