國家兒童未來館徵選成果發表 劉和然：經過20年終於往下走
文化部今（8）日於板橋車站舉辦國家兒童未來館建築師徵選成果發表活動，包含過去與國民黨總統候選人侯友宜一同競選新北市長時列為競選政見的前行政院長蘇貞昌，以及行政院副院長長鄭文燦、文化部長史哲、立法委員張宏陸、蘇巧慧及代表侯友宜出席的新北市副市長劉和然等人都出席與會，致詞更是頻頻感謝蘇貞昌的支持。而在劉和然致詞時則接連數次提到侯友宜，意有所指提到「新北絕對幫忙到底」、「20年終於往下走」，重申代表侯友宜來感謝中央，強調中央、地方絕對配合合作。
記者吳嘉億／新北報導
蘇貞昌致詞時表示，當年自己見證新板特區從無到有，到後來兩任縣長再到競選市長提出的政見，指出擔任縣長時拚命爭取，中央也不一定聽得進去；而在競選市長時當作為政見，後來市長沒選上，卻沒想到去當起行政院長，相信這是冥冥中有交代的任務。
蘇貞昌還說到，在張宏陸、蘇巧慧的幫忙下，見證案子從當時的歌劇院、豪宅、旅館，變化成為國家級的兒童未來館，350億的經費由中央全部出，新北市政府不用出一毛錢，都要感謝總統蔡英文也全力支持、行政院全力投入，未來希望能快一點，有機會能好好的參觀跟遊玩。
鄭文燦致詞時也說，謝謝蘇貞昌在院長任內重啟兒童博物館方案，並把它納入文化科技專案及完成核定，把這塊3.3公頃、公告現值達238億元、新板特區最好的地留給孩子、留給未來，就跟鄰近的日本、韓國、新加坡也有類似的兒童博物館一樣；強調這是有遠見的決定，也能夠接軌國際，讓台灣可以走向未來。
劉和然致詞時表示，國家兒童未來館受惠最多是板橋，強調這是侯友宜一定親自到的活動，說明自己只是這段選舉時間做職務代理；再重申侯友宜對此案很關心，感謝中央收回來自辦，說到建築師徵選出來就代表跨出一步了。
劉和然也說到，新北市政府一定會全力配合，從證照審查、空廊串聯、施工階段，強調一切從專業上處理，新北絕對幫忙到底，責無旁貸，因此代表侯友宜來謝謝，經過20年終於往下走，讓國家兒童未來館能更好，重申中央、地方絕對配合合作。