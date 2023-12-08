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AKIRA公開「跟林志玲的私密情趣」　會在她面前狂震肌肉

▲林志玲的老公AKIRA（左三）跟EXILE主唱TAKAHIRO帶領「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」、「THE JET BOY BANGERZ（TJBB）」來台開唱。（圖／記者陳明中攝）
▲林志玲的老公AKIRA（左三）跟EXILE主唱TAKAHIRO帶領「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」、「THE JET BOY BANGERZ（TJBB）」來台開唱。（圖／記者陳明中攝）

記者陳雅蘭／台北報導

「國民姐夫」AKIRA跟EXILE主唱TAKAHIRO帶領「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」NESMITH、TETSUYA、SHOKICHI、橘KENCHI，以及師弟「THE JET BOY BANGERZ（TJBB）」等16人，將於9日在北流開唱。他們今（8）日彩排前舉辦記者會，提到林志玲在金馬獎上保證會出席演唱會，AKIRA是否會緊張？他笑說一點都不會，因為每天都在家跳Krump給她看，大方曝光夫妻的私密情趣。

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▲NESMITH（左起）、TETSUYA、AKIRA、TAKAHIRO、橘KENCHI、SHOKICHI明晚開唱。（圖／記者陳明中攝）
▲NESMITH（左起）、TETSUYA、AKIRA、TAKAHIRO、橘KENCHI、SHOKICHI明晚北流開唱。（圖／記者陳明中攝）
TAKAHIRO、AKIRA、NESMITH、TETSUYA、SHOKICHI、橘KENCHI率先出面打招呼，台灣女婿AKIRA直接以中文開場：「大家好，我們是EXILE，你好嗎？謝謝你們來。」中文實力也一流的橘KENCHI也表示：「今天很開心來台灣，謝謝！」大家對於終於能在台灣表演，感激又激動。

EXILE的師弟TJBB才出道4個月，今是10位成員古嶋滝、佐藤陽、NOSUKE、桑原巧光、田中彰、佐藤蒼虎、中村碧、宇原雄飛、石川晃多、馬克艾隆第一次飛到海外參加活動，師兄力挺他們，讓大家站在第一排露臉拍照，AKIRA特別介紹佐藤陽是EXILE公司LHD旗下EXPG台北校區的學生，「佐藤從小在台北唸書，讀日僑學校，也在台北參加很多活動，這是他出道後第一次參加台北演出」，佐藤陽也努力擠出中文「我盡全力表演」、「很努力」，保證明晚一定全力以赴。

▲EXILE台北記者會。（圖／記者陳明中攝）
▲EXILE帶師弟TJBB來台表演。（圖／記者陳明中攝）
今天也是TAKAHIRO的39歲生日，AKIRA為他準備驚喜送上花束，TAKAHIRO開心表示能在40歲以前於台北開演唱會，「明天一定會為大家帶來最棒的演出。」記者提醒在台灣，逢九不宜慶祝，EXILE全員聽到後瞪大雙眼，TAKAHIRO笑說：「因為這次要來台灣，想說團員應該會準備蛋糕慶祝，聽你這樣一說，看來他們準備的蛋糕要取消了，不過日本沒有這樣的風俗，我不會介意。」

TAKAHIRO也分享2個生日願望，第一是希望明晚演出順利，第二是結束演出後，能在慶功宴上喝到好喝的台灣酒，AKIRA立刻自薦代言的威士忌，逗樂全場。

此外，11月25日第60屆金馬獎上，林志玲受訪表示「一定會去老公的演唱會」，今天問及AKIRA是否會緊張？AKIRA開心表示：「完全不會，因為平常在家裡，我就會在她面前跳Krump給她看，不過我可能會因為這樣跳的更賣力！我真的很開心可以在台灣辦演唱會，能讓台灣的家人來看我的演出是我的夢想，我終於可以實現！」

▲EXILE台北記者會。（圖／記者陳明中攝）
▲▼TAKAHIRO今天39歲生日，AKIRA送上花束驚喜。（圖／記者陳明中攝）
▲EXILE台北記者會。（圖／記者陳明中攝）
 
▲EXILE台北記者會。（圖／記者陳明中攝）
 
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