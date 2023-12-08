蘇姿丰樂看商機、黃仁勳不棄中國市場　專家看AI股震盪中可低接

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像是權值王台積電早盤最高漲11元，來到577元，終場漲4元，收在570元，漲幅0.7%。AI指標股緯創開高走低，早盤最高來到95.4元，終場反跌0.8元，收在92.6元，跌幅0.8%。技嘉同樣收跌，終場收在258.5元，跌幅0.3%。不過，英業達終場收在42.3元，漲幅1.4%。廣達則收漲近1%，收在203元。緯穎同樣漲1%以上，收在1750元。
超微6日發表MI300系列的兩款AI晶片，包含生成式AI應用的MI300X，以及專長超級運算的MI300A。執行長蘇姿丰指出，AI是50多年以來單一最重要、具轉變性的技術，不僅很酷也是科技運算的未來，未來更有爆炸性的成長。她預估到了2027年將突破4000億美元，高於公司在 8月時預測的1500億美元，年均複合成長率（CAGR）超過70%。
另外，台積電總裁魏哲家7日於供應鏈管理論壇並頒發優良供應商獎項期間提到，目前高通膨與持續上漲的成本等因素，讓2024年有其不確定性，但受惠AI應用迅速發展，2024年也將是充滿機會的一年。像是AI可以協助醫生收集資料並進行診斷，或是透過改善先進駕駛輔助系統（ADAS）和自駕技術，讓我們變得更健康、更快樂、更安全。
市場巨頭紛紛釋出AI未來前景與潛力，但今日AI概念股表現卻漲跌互見，投資人想問，到底要怎麼操作AI概念股？為此，台新投顧副總黃文清表示，原本本周大家擔心美國商務部長雷蒙多特別點名輝達繞過晶片禁令供貨給中國的做法不妥，使得AI概念股近期都綠油油，但執行長黃仁勳也對外暗示輝達不會放棄中國市場，表示將繼續開發符合美國政府規定、為中國量身打造的高端晶片新產品，降低了市場的擔憂。
黃文清指出，AI是未來趨勢無庸置疑，以中長線角度去切入，AI仍是明（2024）年觀察與注目的焦點，只要是整個產業有成長的態勢、企業有營收獲利貢獻的，投資人其實都可以趁拉回時逢低承接、中長期布局，但他提醒不用過度追高。
至於做短線的投資人，黃文清要投資人注意有些個股已經來到相對高點，確實短線有獲利回補的賣壓，因此股價震盪過程中，採取低接的方式會比較好。至於要如何挑選標的？他則表示其實AI供應鏈上游到下游，如IC設計、散熱、伺服器相關公司中，各領域的佼佼者都可以留意，建議挑選指標公司或是有重要核心競爭力或技術的公司。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。