林靜儀曝支持者接假民調電話被恐嚇 顏寬恒譏「不抹黑不會選」
民進黨立委林靜儀昨在記者會中，指有選民接到假民調電話，當回答「投給林靜儀」時，對方竟以「你都不怕喔」公然恐嚇。顏寬恒今指林靜儀企圖以抹黑手法影響選情，已構成「意圖使人不當選」之罪，將委託律師提告。他透露自己民調持續領先10%，才遭選情告急的對手惡意構陷。
記者顏幸如／台中報導
林靜儀昨出席賴清德競總「2024總統暨立委選舉反賄選記者會」記者會時，提到去年中二立委補選時，出現強迫動員民眾出門投票、投開票所外監視及記錄等行為；補選結束後，對手仍不斷以包車出遊、半免費活動等形式招待鄉親。近期更荒謬的，選民接到假民調電話，詢問去年投給誰、明年投給誰，當回答「投給林靜儀」時，電話那頭竟以「你都不怕喔」公然恐嚇，試圖影響投票行為。
顏寬恒今（8）日回擊林靜儀，指她是病急亂投醫，自己選情告急，就用最差勁的惡意攻擊企圖挽救頹勢，為了攻擊顏寬恒把平民百姓一起拖下水。這種惡質的抹黑手法，已構成《選罷法》意圖使人不當選罪，他將正式提告。
顏寬恒指出，林靜儀長期用繪聲繪影的方式攻擊，卻從未拿出實際證據，主打自己是新政治卻不斷抹黑對手，只會讓民眾越來越失望。上次補選林靜儀指控里長協助辦座談會炒米粉、羅織罪名，檢調甚至將里長們與民眾帶回訊問，選舉結束就沒後續，徒留對人民的傷害。一樣手法現在又捲土重來。
顏寬恒說，無論是自己委託的TVBS或是公開的美麗島民調，都顯示自己領先對手約10%，誰選情告急，數字會說話，他表示持續抹黑只會引來民眾反感，呼籲林靜儀回歸正向選舉，用服務、政見爭取民眾認同。