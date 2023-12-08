108課綱無恥！北一女師重砲回擊教育部　學生：刪文不影響品格

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潘文忠說，108課綱的成果也顯現在近期OECD發布的PISA 2022調查，以及IEA發布的公民素養調查，台灣學生不管在數學、科學、閱讀都是名列世界前茅，閱讀表現全球第5名，公民素養調查則是全球第一名。
區桂芝今天再轟教育部，普通高中國文科課綱「推薦選文」從30篇變成108課綱的15篇，「請問這不叫刪，什麼叫刪？請他們不要再玩文字遊戲」，且連能夠引導的文本都沒有了，該怎麼實踐素養？書商在選擇古文時，要通過審核，難保不會揣摩上意。
區桂芝建議恢復並提高文言文比例，因古文所涵蓋的思想哲學，蘊藏著許多生活實踐的道理，透過學習能為學生帶來潛移默化的效果，教育部與政府應正視。
EdYouth指出，目前大眾輿論並不符合多數學生感受，學生品格的培養不應只侷限於國文領域課程，因此刪減古文不見得會直接影響學生道德發展，課綱也建議將包含品德、性別、生涯規劃在內的19項重要議題融入課堂教學。
EdYouth表示，事實上，新課綱於社會領域增加選修時數、列社會科探究與實作為加深加廣選修，即是希望學生能夠對社會有更多的關懷，並將這些關懷化為實際行動。因此，僅以古文選讀內容斷言現行課綱是「不倫的課綱」，是較不兼容的說法。
EdYouth提到，有收到學生對「刪除古文即等於道德操守降低」的直接連結感到疑惑，對於學生而言，新課綱國文科領域的困境，在於「教學」與「考試」間的不平衡，包括新課綱刪減文言文比例，但學測並未有相對應的調整，以及學測國文命題難度每年不一。
EdYouth呼籲，教育部與大考中心應著眼於教學與考試的一致性，使學生在課堂上展現的知識能力可以如實反映在大考成績，不必額外花時間補習學科；並積極處理學測試題穩定度不佳的問題。EdYouth樂見教育部持續推動新課綱，並於其他學科領域推動素養教育。