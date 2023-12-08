建築師徵選成果發表 文化部邀到板橋車站開啟國家兒童未來館想像
文化部今（8）日於新北市板橋車站B1展出「國家兒童未來館建築師徵選成果發表」，前行政院長蘇貞昌、行政院副院長長鄭文燦、文化部長史哲、立委張宏陸、蘇巧慧及代表國民黨總統候選人、新北市長侯友宜出席的新北市副市長劉和然等人都出席與會，邀請大家自即日起至明年1月6日前往看展，開啟對國家兒童未來館的奇幻想像。
記者吳嘉億／新北報導
文化部長史哲致詞時表示，「國家兒童未來館」共7個字、3個詞，又位在4鐵共構的新板精華區，絕對具有公共性及國家性；在完成建築師徵選以後，文化部也將善用文化科技XR技術，採取2階段開館方式，讓大家在實體開館前，就可以搶先進入虛擬未來館的世界。
文化部表示，「國家兒童未來館」位於新板特區特專三用地，由中央全額出資新建，於今年6月29日公告啟動建築師徵選，為打造全國首座專屬兒童文化場域，特別邀請半數以上的兒少內容及場館展示專家擔任評選委員；在11月23日辦理第二階段評選，由張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所與日本伊東豊雄建築設計事務所獲得首獎。
文化部說明，獲選的建築師日本伊東豊雄曾獲建築界諾貝爾獎之稱的「普立茲克」建築獎，也是台灣耳熟能詳的建築大師，作品包含巴洛克國際博物館、仙台媒體館、岐阜媒體中心，以及台中國家歌劇院、松山台北文創大樓等。
伊東豊雄表示，自己過去12年來在日本成立兒童私塾，招收10至12歲的孩子一起思考建築及街道城市，這些都將反饋在國家兒童未來館；指出「未來館」是讓孩子在迎向未來時能培育夢想，讓孩子生命力更加明亮、有活力的建築，強調不僅只是著眼於科技的未來，更重要的是與大自然的和諧共存，成為一座有生命力的建築。