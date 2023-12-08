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家長注意！4錯誤照顧方式恐使寶寶夢中猝死　遵守5守則注意孩子睡眠安全

▲家長注意！4錯誤照顧方式恐使寶寶夢中猝死　遵守5守則注意孩子睡眠安全
▲家長注意！4錯誤照顧方式恐使寶寶夢中猝死　遵守5守則注意孩子睡眠安全

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】根據衛福部近5年死因統計資料顯示，國內嬰兒十大死因排行，107－111年嬰兒猝死症候群（SIDS）皆有入榜。國健署表示，臺灣兒科醫學會「嬰兒猝死症候群的預防建議」中提到，嬰兒猝死症候群的真正原因不明，但多數與嬰兒睡眠環境有關，其中「意外窒息」是重要原因之一。

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為避免嬰兒窒息的憾事發生，國健署提供5大守則，希望提升父母、主要照顧者對孩子的照護知能。而國健署署長吳昭軍也提醒，家長應該為寶寶準備安全的睡眠環境，守護寶寶平安長大。

「這些」照顧方式並不正確　恐提升猝死、窒息風險

1歲以下嬰兒在睡夢中意外窒息的事件時有所聞，家長該如何照顧孩子避免憾事發生呢？首先，國健署指出，以下4照顧方式事實上並不正確，這些都會提高寶寶猝死症候群或窒息的風險，主要照顧者應特別注意：

  • 不正確照顧方式（1）：為了讓寶寶睡得安穩而讓寶寶趴睡，準備塑型枕頭
  • 不正確照顧方式（2）：為了與寶寶互動而在嬰兒床放置填充玩具
  • 不正確照顧方式（3）：怕寶寶著涼而幫寶寶穿過多衣服或蓋棉被
  • 不正確照顧方式（4）：為了照顧方便而和寶寶同床睡覺

國健署提供5守則　共同守護睡眠安全

除了避免不正確的照顧方式外，國健署建議，應遵守5大守則，減少風險，共同守護寶寶睡眠安全：

  • 守則1：寶寶「不趴睡」
1歲以下的寶寶每次都應該「仰睡」，趴睡、側睡等都不安全，因為趴睡較容易壓迫口鼻造成窒息的危險，也不要讓寶寶側睡，因為有可能一個小動作就轉成趴睡。

  • 守則2：寶寶「不用枕」
1歲以下的寶寶，不需要使用任何枕頭，市面上能塑頭形的枕頭或增高墊等，可能會使寶寶在睡夢中，不自覺地將頭部轉到側面或造成臉部朝下，產生被枕頭或增高墊蓋住的風險。

  • 守則3：嬰兒床「不鬆軟」
嬰兒床不要放置任何的鬆軟物件，如：填充玩具、防撞護墊等，因為防撞護墊若沒有穩固，可能會倒塌，遮住寶寶口鼻，造成窒息風險。

  • 守則4：睡眠環境「不悶熱」
應避免環境過熱或過度包裹寶寶，並同時注意環境通風。

  • 守則5：與寶寶「不同床」
建議與寶寶同室不同床，給每個寶寶一個獨立的床位，就算是多胞胎也建議同室不同床。

也要注意溢奶、吐奶窒息風險　逐一檢視環境、姿勢

另外，國健署也製作宣導短片，除上述5項守則外，也提醒爸媽餵寶寶喝奶時或剛喝完奶，都不要讓寶寶馬上躺平，也不要讓寶寶趴在爸爸媽媽身上睡覺，因為溢奶、吐奶也是造成窒息的原因之一，以喝完奶為例，應該輕撫寶寶背部，協助排氣，並隨時留意寶寶情況。

吳昭軍署長呼籲，家中若有1歲以下寶寶，可觀看宣導短片或翻閱兒童健康手冊，了解嬰兒猝死防治措施（手冊第50頁）、安全睡眠環境（手冊第51頁），逐一檢視家中寶寶的睡眠環境與睡眠姿勢，共同為寶寶睡眠安全把關。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60118

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