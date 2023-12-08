▲家長注意！4錯誤照顧方式恐使寶寶夢中猝死　遵守5守則注意孩子睡眠安全

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「這些」照顧方式並不正確 恐提升猝死、窒息風險1歲以下嬰兒在睡夢中意外窒息的事件時有所聞，家長該如何照顧孩子避免憾事發生呢？首先，國健署指出，以下4照顧方式事實上並不正確，這些都會提高寶寶猝死症候群或窒息的風險，主要照顧者應特別注意：
- 不正確照顧方式（1）：為了讓寶寶睡得安穩而讓寶寶趴睡，準備塑型枕頭
- 不正確照顧方式（2）：為了與寶寶互動而在嬰兒床放置填充玩具
- 不正確照顧方式（3）：怕寶寶著涼而幫寶寶穿過多衣服或蓋棉被
- 不正確照顧方式（4）：為了照顧方便而和寶寶同床睡覺
國健署提供5守則 共同守護睡眠安全除了避免不正確的照顧方式外，國健署建議，應遵守5大守則，減少風險，共同守護寶寶睡眠安全：
- 守則1：寶寶「不趴睡」
- 守則2：寶寶「不用枕」
- 守則3：嬰兒床「不鬆軟」
- 守則4：睡眠環境「不悶熱」
- 守則5：與寶寶「不同床」
也要注意溢奶、吐奶窒息風險 逐一檢視環境、姿勢另外，國健署也製作宣導短片，除上述5項守則外，也提醒爸媽餵寶寶喝奶時或剛喝完奶，都不要讓寶寶馬上躺平，也不要讓寶寶趴在爸爸媽媽身上睡覺，因為溢奶、吐奶也是造成窒息的原因之一，以喝完奶為例，應該輕撫寶寶背部，協助排氣，並隨時留意寶寶情況。
吳昭軍署長呼籲，家中若有1歲以下寶寶，可觀看宣導短片或翻閱兒童健康手冊，了解嬰兒猝死防治措施（手冊第50頁）、安全睡眠環境（手冊第51頁），逐一檢視家中寶寶的睡眠環境與睡眠姿勢，共同為寶寶睡眠安全把關。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60118
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