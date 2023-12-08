林靜儀民調落後曝支持者怕表態 大酸對手：你的關鍵證人去哪了？
中二立委選舉國民黨候選人顏寬恒今指對手林靜儀，企圖以抹黑手法影響選情，將委託律師提告違反選罷法，並透露自己民調持續領先10%，林靜儀選情告急才抹黑。林靜儀回應指很多支持者怕有危險，因此不敢表態，既然顏家也想要公平選舉，她希望每個投開票所都有人可以站出來幫忙監票。
記者顏幸如／台中報導
民進黨立委林靜儀昨指有選民接到假民調電話，當回答「投給林靜儀」時，對方竟以「你都不怕喔」公然恐嚇。顏寬恒今（8）日表示將委託律師提告，並透露自己民調持續領先10%，才遭選情告急的對手惡意構陷。
林靜儀則反駁說，中二是激戰選區，很多人說她的支持率輸給顏寬恆，但她很清楚，原因出在她的支持者不敢表態，「怕表態之後會有危險」。至於顏寬恒提到選風，她舉例顏寬恒最近竊佔國土、假買賣莊園官司的關鍵證人，「關鍵時刻到底人去哪裡了？這不是民主社會該有的樣子」。顏寬恒除了開記者會指控她，也該開記者會正面回應豪宅、捷運路線等種種爭議。
林靜儀批評，中二地區不希望有佔人民便宜、圖利人民、官商勾結、濫用公帑、恐嚇人民的候選人。這次選舉非常關鍵，既然顏家也想要公平選舉，她希望中二每個投開票所都有人站出來，可以幫忙監票。