歌劇「灰姑娘」重磅登場 帶給臺灣觀眾難忘歌劇饗宴

臺中國家歌劇院年度重磅製作—馬斯內歌劇「灰姑娘」，14日起一連四天在台中國家歌劇院登場。如同繽紛童話繪本的舞台設計、大膽亮麗的時尚服裝，都出自法國鬼才導演羅杭．佩利（Laurent Pelly）之手。羅杭．佩利掌舵將舞台設計成一本色彩繽紛的童話故事書，故事情節緊湊，人物造型誇張逗趣，風格華麗，加上由旅德臺灣指揮家林勤超將與國家交響樂團（NSO）、國內外聲樂家共同演繹，將帶給國內觀眾難忘的歌劇饗宴。
記者金武鳯/台中報導
首次與臺中國家歌劇院合作的羅杭．佩利，今日參與宣傳記者會表示，《灰姑娘》已經在世界各地演出多次，全劇舞台佈景道具、多達上百套的服裝，以7個40呎高貨櫃自英國皇家歌劇院海運來臺。其中，部份服裝與臺灣演出者身形不符，他為此立馬開畫設計圖，不管是細微調整或直接重作，都是為了讓服裝在臺中歌劇院舞台上完美呈現。
此外，羅杭．佩利還大力稱讚歌劇院技術團隊，劇中有一幕需要換景，在紐約大都會歌劇院花了4分鐘，在英國皇家歌劇院花了3分鐘，但在歌劇院只花了2分15秒，導演驚呼臺灣團隊的高專業程度。
羅杭．佩利表示，很高興《灰姑娘》能在臺中演出，讓他有機會與包括臺灣、法國及德國等地聲樂家一起合作。這是一部很美妙的歌劇，不論在音樂或故事內容裡，都像精靈童話般，不僅幽默、充滿情感、具有夢幻繽紛色彩，同時也富有詩意。特別是音樂中自帶想像畫面，，很期待能為臺灣觀眾完美呈現。
歌劇院藝術總監邱瑗表示，歌劇院每年製作的旗艦歌劇，除了投入資金和人力資源之外，同時也促成國內外藝術家、歌手、團隊的雙向交流，為臺灣的歌劇發展注入一劑強心針，這次一共有7個裝載道具的大貨櫃來到歌劇院，歌劇院技術團隊在短時間內像拼巨大拼圖一樣將舞台搭建起來，真的非常驚人、不可思議，這次的國際合作讓歌劇院製作歌劇的能力又更上一層樓。
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