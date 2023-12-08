旅行業奧斯卡今頒獎！王國材：600萬國際客來台12/15達標

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品保協會理事長張永成表示，品保協會長期為了旅行產業提升以及保障消費權益的努力，國際金旅獎的評選為消費大眾挑選出最切合需求的優質旅遊產品，並達成鼓勵旅行業者創新及提升旅遊品質之雙重目標，今年國內旅遊市場也恢復到疫情前的水準，而明年政府的來台國際旅客目標在1200萬人，也會恢復到疫情前的水凖，希望透過國際金旅獎的評選來提供國內外消費者優質的好行程，也恭喜獲獎的旅行社。
蔡英文指出，過去這幾年雖然遭遇疫情挑戰，但危機化為轉機，觀光署和政府各單位投入許多心力，加強旅遊環境的整備。政府也和業界積極合作，整合觀光資源，努力提升國旅品質，就是要積極準備，迎接國際旅客的到來。現場的各位都是觀光業界重要的一分子，感謝大家配合政府政策，共同度過疫情挑戰。
蔡英文強調，現在就是觀光起飛的時刻，今年來台旅客600萬人次的目標，再一個星期就會達標。許多國家來台的旅客人次，也逐步邁向疫情前的水準。觀光署長周永暉和台灣觀光協會會長葉菊蘭上個月也到越南完成簽訂MOU，希望雙邊達成送客200萬人次的目標。
王國材提到，明年3月1日起，不管中國有無回應，台灣都開放兩岸觀光團，旅行業可以利用這段時間好準備，把中國合作夥伴找回來。他預估，12月15日600萬國際旅客來台就會達標，他也囑咐周永暉，明年不管陸客是否來台，都要力拚1200萬國際旅客來台。
今年評選分為「入境旅遊」「出境旅遊」「國民旅遊」三大類，目的是希望業者能將多元主題旅遊元素融入行程，同時能整合豐富的觀光資源，創新推出不同類型旅遊產品，提升旅遊品質，並打響台灣國際觀光品牌，今年有數百條優質且富創意的行程報名角逐，透過品保協會評選，共挑出74條行程榮獲第十一屆國際金旅獎。
此外今年更增加第一屆品保優旅選獎項讓更都多不同產品定位的行程能夠獲得評選及肯定，共挑出76條行程榮獲第一屆品保優旅選。品保協會為改善旅遊市場惡性削價競爭之棘手問題，從推出優質化產品的角度出發，自2012年起，連續11年，每年舉辦「金質旅遊行程選拔」活動，今年更升格成為「國際金旅獎」，獎項評選機制嚴格，除邀請專家、觀光局、縣市政府代表、社會賢達公正人士、學術界代表等參與。
品保協會發言人李奇嶽接受《NOWnews今日新聞》採訪時解釋，評選最重要的是要「價格合理」、「內容透明」、「旅客滿意」的優質行程，都是有經過市場驗證，且獲獎行程上架販售也要求業者不得任意更改行程與服務內容，旅客若有申訴也必須承諾100%妥善處理，因此該獎項也被稱為旅行業的奧斯卡。
李奇嶽進一步指出， 業者若是違反規定，將依照規範取消得獎資格，也不得再使用得獎標章，並且會公告，目前12年來，沒有一個得獎業者被取消，而且很多人都說「今年得獎，明年就滿團」，對於消費者來說，得獎就相當是品保協會「掛保證」的優質行程。