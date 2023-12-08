市區狂飆！高雄醉男駕BMW釀1死3傷慘劇 死者夫籲：加重酒駕刑責
高雄黃子洋（28歲）前年12月26日酒後駕車，高速撞上林姓男子一家4口，造成林妻死亡，林男及2名女兒也身受重傷，案經審理，高雄高分院處黃男９年10月徒刑，民事部分則判賠3500萬；今（8）日林男出面表示，即使獲得3500萬賠償，但至今仍未拿到賠償，僅取得債權憑證，同時也痛訴對方還試圖脫產。
政治中心/綜合報導
據了解，前年12月26日黃子洋駕駛BMW轎車高速穿梭在市區，不料行經河東路、國民街路口時，不慎撞上正在過馬路的林男一家人，導致林男全身多處骨折、大女兒牙齒斷裂、林妻當場死亡；警方到場後更發現，黃男酒測值竟高達1.24毫克。
去年2/15黃男在地方法院，向被害人家屬下跪磕頭道歉，並表示願意將名下房產交出，做為賠償，但在6/7開庭辯論時，又辯稱當下以為是行人突然衝出來，造成自己煞車不及，讓倖存的林男聽後十分憤怒，認為先前的道歉，只是想拚交保，呼籲庭上依照殺人罪，從重量刑。
2022年7月1日，高雄地方法院依酒駕致死罪，判處黃男有期徒刑7年10月，檢方不服上訴高雄高分院後，從重改判9年10月徒刑，民事部分則須賠償3500萬元。
被害人林男今天在高雄市議員陳麗娜等人陪同下召開記者會表示，感謝車禍發生後各界對他的關心、關懷，為了不讓更多人受酒駕傷害，他將全力推動加重酒駕刑事責任工作，希望新上任的立法委員能再提案，使酒駕再犯適用不確定殺人罪。