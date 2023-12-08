遏止註銷牌照再上路！高雄區及高雄市區監理所簽署合作意向書
交通部公路局高雄區監理所於今(8)日，在該所禮堂，與高雄市區監理所、高雄市政府交通局、高雄市稅捐稽徵處及法務部行政執行署高雄分署等五機關，共同簽署合作意向書，期能遏止註銷牌照及欠繳大戶違規再上路。
記者黃守作／高雄報導
遏止註銷牌照及欠繳大戶違規再上路合作意向書，是由高雄區監理所所長李瑞銘、高雄市區監理所所長劉育麟、高雄市政府交通局主任秘書王志綱、高雄市稅捐稽徵處處長蔡麗惠與法務部行政執行署高雄分署分署長楊碧瑛共同簽署。
高雄區監理所所長李瑞銘表示，為避免註銷牌照車輛違規上路及落實公法債權收繳，乃共同簽訂合作意向書，針對大高雄地區滯欠大戶和註銷車輛，透過建立高雄地區查報網絡，跨機關聯合車輛查扣作業，由資料挑檔、傳送、查核、通報、派員查扣之橫向聯繫、協作方式，以攜手捍衛大高雄地區用路人權益及維護道路交通安全。
李瑞銘指出，此次與高雄市區監理所、高雄市交通局、高雄市稅捐處及行政執行署高雄分署共同合作，簽訂跨機關合作意向書，匯集五個機關力量，共同向不法情勢SAY NO!，並透過跨機關共同合作，以彰顯政府一體的取締決心，共同為大高雄地區人民之交通安全及行的正義共同來努力。
李瑞銘並指出，此次共同簽署合作意向書，期能更有效收回註銷車牌及遏止積欠大量汽燃費、稅費及交通違規車輛，且拒不處理的歪風，並避免其違規再上路的情形發生，共維交通安全。