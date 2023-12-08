「進口混合蛋」爭議過後 新北宣布有條件開放使用CAS殺菌液蛋
因應進口蛋品流向及食安疑慮問題，自今年9月20日起宣布學校午餐暫緩使用液蛋產品，經日前與台北市、桃園市及基隆市府共同針對蛋品源頭流向、標示是否確保安全無虞進行評估後，今（8）日宣布即日起有條件開放學校午餐可使用具CAS台灣優良農產品標章之殺菌液蛋產品，並持續把關蛋品食材來源及安全性，落實專案查核作業及跨縣市聯防稽查，為孩子的食安把關。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府教育局長張明文表示，為確保液蛋源頭流向、標示安全無虞，衛生局加強針對液蛋製造業者進行環境標示稽查及抽驗，並透過跨縣市及跨局處聯合稽查，落實把關機制；另衛生福利部食品藥物管理署提供近期針對全國液蛋製造業者及產品標示之查核結果，確認液蛋製程及標示均已符合規範。
新北市政府教育局指出，學校午餐契約範本已明訂蛋類應為國產可溯源食材，應提供具「CAS台灣優良農產品」標章、「產銷履歷農產品(TAP)」標章及可溯源標籤(QR Code)之產品，市府也要求業者學校午餐使用具CAS標章之殺菌液蛋，並提醒學校落實食材驗收等作業，確認產地、效期等資訊無虞，每日菜單、食材都應登載於教育部校園食材登錄平臺。
新北市政府教育局說明，考量學校12月份菜單均已開立，學校須修改菜單，廠商也須重新調度食材安排進貨，尊重各校和廠商協調更改菜單的程序，授權由各校午餐供應會討論決議，實際使用液蛋食材時間則依各校時程而定，約在12月中下旬。